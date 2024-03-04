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生乳捲秒殺！VVIP搶不到怒了　「亞尼克宿敵」G老闆：嘴放乾淨點

▲G老闆表示，會全力衝刺生乳捲訂單。（圖／翻攝自臉書／美妝界的尖叫雞-G老闆編哥）

▲G老闆表示，會全力衝刺生乳捲訂單。（圖／翻攝自臉書／美妝界的尖叫雞-G老闆編哥）

記者周亭瑋／綜合報導

曾放話「弄倒亞尼克」的G老闆編哥，最近生乳捲生意爆棚，為了全力衝刺這項熱賣商品，他打算先停產巴斯克蛋糕一陣子，並發文預告；沒想到，一名VVIP的團購主留言砲轟，根本秒殺買不到，質問「這樣欺騙信任有正確嗎？」而G老闆則曬出截圖，表示買不到他會處理，但希望對方嘴巴放乾淨一點。

粉專「美妝界的尖叫雞-G老闆編哥」今早發文，提醒要買巴斯克的消費者，今天趕快買一買，因為他打算最近先停產此商品，並全力衝刺生乳捲。

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然而，就有常客無奈發聲，「優惠秒殺真的會逐漸失去了購買的動力啊！可惜了」、「老實說，今天這樣的情況已經讓VVIP變得沒意義了，是不是在產量不夠的情況下要先留給VVIP，像上個禮拜那樣，不然VVIP都在等購物車，結果量都被外面$5980買完了，難免會反彈」。

▲G老闆表示，會全力衝刺生乳捲訂單。（圖／翻攝自臉書／美妝界的尖叫雞-G老闆編哥）

▲有團購主買不到怒留言。（圖／翻攝自臉書／美妝界的尖叫雞-G老闆編哥）

對此，G老闆現身安撫，坦言對他來說也是突發狀況，不過承諾會在兩周內調整產能。

其中，某位VVIP團購主也現身留言區，氣噗噗表示「可以先回應一下各個團主的疑問嗎？從9點17分開始等，我連加購物車的順序都講得出來，巴斯克→草莓→巧酥波羅→貝果，但就是沒有看到法芙娜巧克力生乳捲加購物車，我影片還錄了兩段，既然沒有加購物車，或就是只想賣5980元，為什麼不直接講就好？這樣欺騙信任你的團購主有正確嗎？」

面對這番指控，G老闆先是澄清，自己有加，只是真的賣太快，後來又截了一位團購主的訂單，不客氣地回應「買不到我會處理，妳嘴巴放乾淨一點。」

▲G老闆表示，會全力衝刺生乳捲訂單。（圖／翻攝自臉書／美妝界的尖叫雞-G老闆編哥）

▲其他網友幫作證，老闆有將商品放入購物車選單裡。（圖／翻攝自臉書／美妝界的尖叫雞-G老闆編哥）

另外，其他網友也現身幫補血，證明G老闆所言不假，「購物車有。只是我沒有湊團巧克力，所以刪除了，但我確定有看到，因為湊32條都會很注意這些」、「現主時截圖支援一下，有在購物車」、「我的購物車也有，大概出現不到1分鐘喔，我自己是吃不完是跟別人的團，我跟的團也有買到喔」。

事後，G老闆不忘曬出紀錄，強調「主要就是生乳捲賣太快，幾秒就結完了。買不到很不開心我可以理解，我會把產能全部移去生乳捲，儘量滿足大家，但不要亂扣我帽子。」

▼G老闆事後再度發聲，表示會儘量滿足大家，但不接受被亂扣帽子。（圖／翻攝自臉書／美妝界的尖叫雞-G老闆編哥）

▲G老闆表示，會全力衝刺生乳捲訂單。（圖／翻攝自臉書／美妝界的尖叫雞-G老闆編哥）

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