數百俄烏國民久住2年不回國　斯里蘭卡開收簽證費

▲摩爾多瓦接壤烏克蘭地區。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社可倫坡29日綜合外電報導

斯里蘭卡政府官員今天宣布，決定停止對過去2年住在國內的俄羅斯和烏克蘭國民免費發放長期簽證。此前斯國一家俄國人經營的夜店疑似舉辦限定白人參加的派對，引發網友砲轟。

路透社報導，俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭後，斯里蘭卡允許俄、烏國民留在國內，並享有簽證免費待遇，現在他們必須繳交費用。

公共安全部長艾勒斯（Tiran Alles）告訴路透社，如果他們想留在斯里蘭卡，30天簽證費用約為50美元，而且只要立即更新簽證，就能繼續待著。

斯里蘭卡移民當局上週表示，他們將結束俄烏國民長期簽證免費的規定，並為沒有新簽證的人設下3月7日的離境期限。這項通知在社群媒體引發討論。

斯里蘭卡觀光機構主席費南度（Priantha Fernando）說，據估計，大約有300至400名俄羅斯人和烏克蘭人從2022年2月起待在斯里蘭卡。

斯里蘭卡做出上述簽證決定之際，正值俄羅斯人在斯國經營的夜店引發眾怒，因為店家疑似要舉辦限定白人參加的活動。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，位於斯里蘭卡濱海城鎮烏納瓦圖納（Unawatuna）的這家夜店貼出「白色派對」廣告，為近日活動做宣傳。這類活動一般要求穿著白色服裝，但海報上卻加了一句「臉部控制：白色」，網友認為意思是只有白人能參加，為此怒火中燒。

夜店隨後在社群媒體Instagram宣布取消活動，同時表示「永遠不會支持各類型的種族歧視聲明或組織」。一名自稱是派對主辦人的用戶也在IG發文致歉，稱海報「並無惡意或種族主義」。