A-50遭自家導彈擊落　俄軍喪失24小時空中預警能力

▲俄羅斯A-50預警機。（圖／路透）

軍武中心／綜合報導

俄羅斯價值3.3億美元的A-50U預警機再度遭到擊落，這是近一個月來俄軍損失的第二架同型預警機。據消息指出，此次A-50U很可能是被自家導彈誤擊而造成重大戰損，如今俄軍預警機已不足以在烏克蘭維持24小時的空中警戒。

外媒報導，根據烏克蘭發布的航線信號顯示，本月23日俄軍這架A-50U預警機在靠近亞速海的克拉斯諾達爾（Krasnodar）邊疆區進行警戒巡邏飛行。當時烏軍從紮波羅熱和頓巴斯靠近前線一帶發射射程270公里的S-200地空導彈試圖攻擊，而俄軍雷達也已偵測到。

隨後俄軍防空導彈部隊發射2枚S-300/400地空導彈實施攔截，第一枚命中S-200導彈，第二枚卻命中自家預警機。據了解，在被擊落前，俄軍的這架A-50U預警機已經發現自己遭到攻擊，並釋放大量的誘餌彈躲避，但最後還是無法躲開而被擊落，造成這起大烏龍戰損。

▼S-300防空導彈系統。（圖／路透）

根據公開數據顯示，在俄烏戰爭爆發前，俄軍還擁有9架A-50系列預警機服役。2023年3月，烏軍出動自殺無人機對駐紮在白俄羅斯空軍基地的俄軍發動突襲，一架地面停放的A-50預警機雷達整流罩遭炸，具體損失情況不詳。2024年1月烏軍宣布成功擊落A-50U預警機及伊爾-22（Il-22）空中指揮機，加上這次的誤擊事件，意味著俄軍可以動用的A-50預警機數量已經減少到7架，甚至只有6架可用。

美國「福布斯」指出，克里姆林宮面臨的問題是，覆蓋俄烏衝突長達600英里的前線，需要3套持續在空中巡邏的預警機體系，分別在南部、東部和北部各1套。按照原則，需一架飛機在空中巡邏，一架在基地待命，一架處於維護狀態，因此俄軍理論上至少需要3套共9架A-50才能支持對俄烏戰場前線的長期全天候監視。

如今俄羅斯先後損毀3架A-50預警機，相當於破壞俄軍單個方向的整套空中監視體系。外媒強調，這迫使克里姆林宮必須決定前線哪個地區不再被機載預警雷達覆蓋。

▼2022年2月24日清晨俄羅斯總統普丁宣布開展「特別軍事行動」，兵分四路從東、南、北、東北四個方向全面入侵烏克蘭，俄烏戰爭正式爆發。（圖／路透）