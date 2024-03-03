基隆警枉死！年邁祖母從金門來台送別愛孫　靈堂前悲痛落淚

▲蘇員阿嬤(右)從金門來台，在家人攙扶下進入殯儀館 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇、吳佩蓁／新北報導

基隆八堵分駐所24歲員警蘇昱鴻2月29日晚間在值班台值勤時，遭34歲簡姓男子駕駛貨車衝進所內，蘇員閃避不及，遭撞後傷重不治，家屬得知噩耗後傷心欲絕，1日招魂儀式結束後，遺體移靈板橋殯儀館，今（3日）上午蘇員的奶奶從金門趕赴台灣，在家人攙扶下到孫子靈堂，送愛孫最後一程，場面十分哀戚。

▲貨車衝撞派出所，24歲員警蘇昱鴻（右）傷重不治。（圖／記者郭世賢翻攝）



據了解，蘇員一家住在新北蘆洲區，爸爸從事裝潢業，媽媽也在外工作，一家都是金門人來台工作，意外發生後，蘇家人因為傷心過度，透露想回金門的意願，而蘇員妹妹目前仍在警專受訓，希望未來能分發回家鄉，警政署長黃明昭承諾，將視蘇員妹妹意願後，協助妹妹畢業後分發到金門。

蘇員年邁的奶奶得知孫子不幸殉職後，今早從金門搭機來台，在基隆警方協助下抵達板橋某會館的靈堂，蘇奶奶神情哀戚，在家人攙扶下緩步進入靈堂，見到孫子靈堂忍不住落淚，白髮人送黑髮人的情景令人不捨。

▲34歲簡男貨車衝撞基隆市警第三分局八堵分駐所，事後逃往平交道時遭區間車撞死。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



回顧事件，34歲簡姓男子疑似精神狀況不佳，2月29日晚間在澳底漁港偷走貨車，一路往基隆狂飆，先在快速道路上撞死正在值勤的劉姓巡路員，晚間約10時，開到基隆市八堵路衝入八堵分駐所，造成24歲員警蘇昱鴻傷重不治，另一名廖姓女警受輕傷。簡男案發後棄車逃逸，跑到1.3公里外的暖暖平交道時，被4248次區間車撞擊，當場死亡。