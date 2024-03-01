奇美博物館限量票3分鐘秒殺！3／11開賣「一般票」搶票攻略

▲奇美博物館《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》早鳥及限量主題票被搶售一空。（圖／翻攝自奇美博物館



記者林育綾／綜合報導

奇美博物館《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》今（1）日中午開賣早鳥及限量主題票，不過受到各界矚目，造成官網及各通路售票平台全面塞爆，其中「早鳥票、開幕限定票」在3分鐘內全數售完。官方稍早除了向大眾致歉，也表示3/11中午12點起，將全面開放預購5、6月的一般票券；而為了維持觀展品質，每日規劃8場次提供選擇，購票時需指定日期、場次。

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▲奇美博物館《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》可見到大師真跡，受到各界矚目。（圖／翻攝自奇美博物館）

奇美博物館表示，為了因應今日的限量預購活動，奇美官網及所有通路事前皆嚴陣以待，做好軟硬體及頻寬的準備，但民眾的購買熱度仍然超出負荷量；對於造成民眾的不便，奇美博物館深感抱歉，同時非常感謝大家的熱烈支持。

官方表示，今日販售的票券是數量稀少的限量主題票，後續將在3/11中午12點起，全面開放預購5、6月的一般票券；5/20中午12點起，開放7月至9月票券預購。

為了維持觀展品質，在購票時需指定日期、場次，全票550元、優惠票450元，每日規劃8個場次提供彈性選擇（自上午9點30分起，每小時一場次）。此外奇美博物館表示，目前各個售票平台已恢復正常，三大限量主題票中的「週三藝享票」尚有餘票。

▼奇美博物館《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》購票懶人包。（圖／翻攝自奇美博物館）



《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》（Masterpieces from the National Gallery, London）是英國國家藝廊開館200年首度來台，帶來50位大師真跡，包括文藝復興三傑之一的「拉斐爾」（Raffaello Santi）、荷蘭光影大師「林布蘭」（Rembrandt Harmeszoon van Rijn）、後印象派藝術巨擘「梵谷」（Vincent Van Gogh），以及米開朗基羅（Michelangelo）、塞尚（Paul Cézanne）、高更（Paul Gauguin）等人，總計52幅原作，引領民眾從文藝復興到印象派，呈現橫跨400年的西洋繪畫史縮影。