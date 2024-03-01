強烈冷氣團強攻還沒走！未來10天「還有2波變天接力」

▲未來台北站天氣趨勢。（圖／賈新興）

記者李姿慧／台北報導

強烈冷氣團和華南雲雨強襲，周日起才逐日回暖，不過未來10天還有2波變天，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天(1日)在臉書表示，未來10天水氣多，包括下周三(6日)鋒面及大陸冷氣團影響，下周六(9日)還有鋒面影響。

賈新興指出，明天周六(2日)台中以南山區、基隆北海岸、大台北北側及宜花東仍有零星短暫雨，白天起西半部轉為多雲。周日至下周一宜花仍有零星短暫雨，午後北部山區及花東山區有零星短暫雨。下周二各地天氣穩定，午後中部及南部山區有零星短暫陣雨。

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不過下周三將有鋒面及大陸冷氣團影響，賈新興分析，屆時各地有局部短暫雨；下周四台中以南山區、台南、高屏及宜花有零星短暫雨；下周五午後新竹以南山區有零星短暫陣雨。

賈新興表示，下周六至下個周日(10日)鋒面接近影響，下周六苗栗以北、宜花及中投山區有局部短暫雨。下個周日台南以北及宜花有局部短暫雨，台東亦有零星短暫雨。

短期氣候預測，賈新興表示，3月12日至25日降雨偏少，之後至4月8日降雨轉偏多。氣溫方面，中旬起氣溫轉偏暖。不過超過5天後預報變動度大、不確定性較高，要留意最新的預報資訊。