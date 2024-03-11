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如歌的行板

文／有緣人總編輯　呂政達

▲▼ 靈鷲山四期教育。（圖／記者賴賴攝）

破折號－彿禪定時時間的延長，忘了時間，坐過一炷香，翻過另一聲佛號，悄悄和自己的影子對話。

逗點－佛陀欲言又止，在一刻鐘的沈靜，影子不再言語，世界失去色身，無受。

句話－當你畫下那個句點，一個木魚的答案，覺得身下的蒲團一個圓點，你的身心在圓內，也在圓外。

繼續的書寫，但身和心停留在阿含的禪定，每時每刻都是豐收的季節，心靈的富美饗宴。

括弧－你把在四期教育的心得，寫進一個括弧內，你曾經的痛和笑，現在昇華成一首生命的歌。

冒號－文字是你的心跡，你的鍵盤或是筆跡，書寫阿含期最深刻的難解的習題，你的書寫將讓你悟道，原來四期教育總是離你最近，總是讓你介於哭和笑，最後，還諸天地。

如果你書寫，文字就是你的寶藏，自己的領悟，也是成佛路上最輕盈的歌。每個字，帶領著我們走向開悟之道。

佛從不立文字，文字卻是珠璣，般若，是你和佛陀的許諾，2500多年前，夜觀群星，佛陀第一次在人間說法，他瑄說了生命的智慧與真理，這個珍貴的法寶，讓無數眾生獲得生命改變與離苦解脫的方法，並藉此找到生命真正的快樂。

然後，我們用文字書寫，訴說佛陀的不說。我們用如歌的行板，用波折號、逗點、句點和冒號，寫出自己對佛陀的敬嘆，皈依，寫出生命的感動和心得，然後又歸於阿含的禪定。

文字是痛得吻，是鳥聲，是趙州禪師的一壺茶香，是馬祖禪師聆聽的蛋，是庭前柏樹子，是僧推月下門，是心道法師凝視的海面，是四期教育每個動心的時刻，是枯木的微笑，也是我們的一輩子。
 

四期教育徵文，邀你來寫下一輩子的感動，你的動和你的靜，你在禪定中的所見所聞，你的痛和你的歌。


「四期教育成佛有你」詳細的徵文辦法：https://supr.link/vxBUT
2024靈鷲山四期教育課程總覽 https://reurl.cc/q0xdry

 

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