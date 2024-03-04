靈鷲山四期教育般若期　課前巡迴講座台北站

文／賴芃縈

▲陳松根老師運用豐富的佛教故事來讓學員理解般若的深刻內涵。



靈鷲山今年推動「四期教育般若期」初階實體共學課程，3月2日，課前講座巡迴列車抵達第2站台北講堂，資深檀講師陳松根帶領「走入上師胸懷，品味般若法喜」講座，吸引近百人參與。

開山住持心道法師創立的「四期教育」，旨在結合佛陀三藏十二部法教，通過阿含期、般若期、法華期與華嚴期的次第性課程，引領學員走向究竟圓滿的成佛之道。今年，隨著般若期初階課程共學班的啟動，全台各講堂參與實體課程。陳松根師兄分享深刻的教學之餘，也說了一則生命啟示的故事，透過親身經歷，深刻體現生命的無常與般若的空性智慧。



般若空性之智 緣起性空性空緣起

阿根師兄分享，由於女兒為高齡產婦，生產前他向觀世音菩薩祈求女兒順產，1日喜獲金孫，卻在孩子誕生的喜悅之後，得知有位教師好友突然離世，讓人深刻體會生命的無常。這些經歷不僅是對生命無常的直觀感悟，也是般若空性智慧的深刻理解。

般若，意指究竟的智慧，是佛教中達到解脫與覺悟的關鍵。如《大智度論》云 : 「般若將入畢竟空，絕諸戲論；方便將出畢竟空，嚴土熟生。」另外《大悲心陀羅尼經》亦提到觀音菩薩發願偈「願我速乘般若船，願我早得越苦海」 由此得知，般若可以離苦。

心道法師說 : 「浪有高有低，海水依舊是海水，生活有苦有樂，心依舊是心。」無論外在環境如何變化，我們內在的本質是穩定不變的。而般若智慧，正是教導如何層層剝開自我，找到真心。

▲近百位學員在週末一早聚集認真聆聽，還有遠從台中來的。

▲靈鷲山台北講堂般若線上共學班已經可以報名。



講座報名 : https://ljmdh.com/Ji9et/0220

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