答不出數學題！小6女童遭師「摑掌、扯髮」飆罵：妳這個蠢貨

▲女童被老師毆打辱罵「妳配讀書嗎？」（圖／擷取自微博）

圖文／CTWANT

大陸湖南省驚傳校園暴力事件！一名女老師近日遭踢爆不僅辱罵學生，甚至硬扯女學童頭髮，惡劣行徑被拍下PO網後，引起網友齊聲撻伐。對此，當地教育局表示，已勒令涉事教師停職並接受調查，後續也會提供學生進行諮商輔導。

根據陸媒報導，湖南湘潭市一名女教師因學生算不出數學題的答案竟當場暴怒，一邊不停脫口「我打死妳，妳瞎是吧」、「讀書，妳配讀書嗎？」「妳這個蠢貨」等言語辱罵，一邊朝著小六女學童狂搧巴掌，甚至來回拉扯女童頭髮，最後還氣到將作業本怒摔在地。

▲男學生也遭掐臉、丟作業。（圖／擷取自微博）

不久，另一名男學生也過來交作業，看了一眼作業後，該名女教師隨即掐住男孩的臉，質問「最小的得數是幾？告訴我，是多少？」接著又將男孩的作業一把丟在地上，一旁身穿白衣的女老師全程目睹施暴經過，但卻從未勸阻只是冷眼旁觀，還要求學生們不要哭、安靜一點。

畫面曝光後，引起網友紛紛砲轟，「真是太過分了，拜託先把人做好，再來當老師吧」、「我不相信老師只打過這一個學生，更不相信只打過這個女孩一次」、「旁邊白色衣服的老師不知道有沒有一起被停職啊」、「旁邊那個冷眼旁觀的老師，也請一併查辦！」、「這已經是校園霸凌了，必須報警」、「學校的風氣怕是都不好，老師才敢這麼明目張膽地打學生。」

對此，當地教育局表示，經介入初步調查，發現確實存在影片中所反映的問題，目前已暫停涉事教師的相關工作，並勒令其接受調查，同時也會安排心理師提供學生諮商輔導，後續將加強規範教師行為，杜絕類似事件再次發生。

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