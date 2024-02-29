大學念獸醫以為很賺卻哭慘！內行搖頭曝「每月爽賺20萬」真相

▲出社會後發現，獸醫薪水其實很低。（示意圖／取自免費圖庫pexels）



記者施怡妏／綜合報導

學測成績日前放榜，不少高三生陸續填寫志願申請大學，而許多人選擇大學科系的依據之一，就是希望未來可以有份賺錢的工作，其中，醫師是大家眼中的夢幻職業，不過，就有網友指出，雖然都是醫生，但是獸醫的薪水很少，沒有想像中賺錢，真實薪資曝光。

有網友曾在PTT發文，後來才知道，雖然都是「醫生」，但獸醫的薪水蠻少的，另外，他以為念心理系會很賺錢，但念心理系的同學卻抱怨「沒錢途」。貼文底下許多網友點頭，「獸醫雖然有個醫字，收入連中醫都摸不到邊」、「獸醫真的超驚訝的，真的不好賺錢」。

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還有網友在Dcard分享，「對動物有愛+對雞掰畜主有耐心+對薪水不在意=完美的獸醫，如果以上有缺一個，那就會建議你再想想」，在南部，不少做了3、4年的臨床獸醫，月薪都沒有40K，在北部做非小動物的（如實驗動物獸醫）薪水則是40K，每年+1K，待遇最好的竹科獸醫師會給到60K，「但想一下當地的生活開銷，還有當地的其他人們，你還是窮」。

▲網友透露，獸醫要自己開業才會賺。（示意圖／CFP）



在台灣當獸醫想要賺取高薪的機會，有自行開業、去擔上輪夜班、急診等重大的疾病照護責任，或是難以被取代的專長，不過，網友感嘆「單論投報比來看，獸醫在台灣狗都不做，到國外才有搞頭」。

雖然獸醫薪水低，但有網友指出，獸醫自己開業超賺，「有認識有夫妻獸醫開業，50幾歲就賺飽退休了」、「以後毛小孩比小孩還多耶」、「獸醫後勢看好吧」、「獸醫開業，做兩三年就買房的很多」、「有認識獸醫只接結紮的，每天從早到晚結紮，周休二日，過得很愜意，還會放假兩周出國，賺的沒醫生多，但據本人說還算可以，因為生意還不錯」、「女友獸醫的，在一間四個獸醫師的醫院上班，一月老闆告訴她這個月比平常少賺了一百萬，可見平常真的是賺爛」、「自己在開業的獸醫朋友，一個月都20萬的說」。

實際到104人力銀行查詢，獸醫師最新「薪資情報」的平均薪水，年資1年以下，月均薪3.1萬元，1至3年月均薪3.6萬元，3至5年月均薪3.9萬元，超過5年月均薪則是4.6萬元，相較於醫院醫師的薪水，確實不算高，年資5年以上的醫師，月均薪就達9.2萬元。