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嘉義縣社規師成果發表　結合食農餐桌活化社區空間

▲▼ 嘉義縣社規師成果發表 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲ 嘉義縣社區規劃師駐地輔導成果發表。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府112年度嘉義縣社區規劃師駐地輔導計畫「野力嘉義，共創+1」工作坊，日前在鹿草鄉三角社區舉辦授證儀式暨成果發表，縣長翁章梁及各界代表見證地方蛻變過程，大小朋友還一起體驗挖地瓜樂趣，收穫滿滿。

▲▼ 嘉義縣社規師成果發表 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲ 縣府綜規處獲內政部國土管理署補助舉辦社規師工作坊成果發表會，縣長翁章梁、鹿草鄉長嚴珮瑜、。（圖／嘉義縣政府提供）

縣府綜規處獲內政部國土管理署補助舉辦社規師工作坊，今日舉行成果發表會，翁章梁、鹿草鄉長嚴珮瑜、縣議員詹琬蓁、江佩曄等人共襄盛舉，社區老少同歡，並開放眾人免費採地瓜，許多鄉親自備器具，開心享受田園之樂。

▲▼ 嘉義縣社區規劃師駐地輔導成果發表眾人挖地瓜享田園之樂 。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁說，縣府培訓專業社規師為鄉下開創許多新的可能性，過去有些鄉村沒有公共空間，經由社規師協助，讓社區重生，也帶入新的觀念，今天的認識地瓜與挖地瓜活動，就是重要的食農教育。

另外，社區規劃需要能力與熱情，但最重要的是新思維，透過培訓計畫讓更多社規師帶著新思維，回到自己的家園改造社區。

▲▼ 嘉義縣社區規劃師駐地輔導成果發表眾人挖地瓜享田園之樂 。（圖／嘉義縣政府提供）

嚴珮瑜感謝縣府將資源帶入鹿草鄉，讓專家達人進到鹿草重新規劃，也讓鹿草鄉獲得新面貌，將能吸引更多遊客前來鹿草旅行，促進地方經濟。

▲▼ 嘉義縣社規師成果發表 。（圖／嘉義縣政府提供）

綜規處長郭凱迪說明，今年社規師工作坊基地位於鹿草鄉三角社區「原型食物森林」，以永續循環思維進行食農教育，場域重新規劃，不僅提供民眾良好的休憩空間，還能連結鄰近的台南市後壁地區，推動一日嘉義-台南旅遊圈。

▲▼ 嘉義縣社規師成果發表 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲ 社規師計畫師主持人許芳瑜，藉由培訓課程讓學員理解永續發展觀念。（圖／嘉義縣政府提供）

社規師計畫師主持人許芳瑜指出，培訓課程讓學員理解永續發展觀念，最後兩周帶領學員進入鹿草三角社區進行改造，社區空間獲得活化，未來也將延伸辦理食農餐桌活動，推動地方的繁榮與發展。

 
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