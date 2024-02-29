　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

挑戰唱動力火車...新竹男飆完高音心肌梗塞　血管99%阻塞

▲▼新竹男挑戰唱「動力火車」　飆完高音心肌梗塞險送命。（圖／新竹縣消防局提供）

▲新一名高血脂病史男子，高歌後胸痛不適，結果竟然是心肌梗塞。（圖／新竹縣消防局提供）

記者陳凱力／新竹報導

天氣忽冷忽熱，心血管疾病病人要小心！新竹縣一名40歲有高血脂病史的男子，25日下午參加家族聚會高歌後突然感到胸痛不適，親友察覺不對勁，立即協助通報119求救。

新竹縣消防局表示，25日下午3時許接獲報案，指稱有民眾胸痛不適，新埔消防分隊隊員郭哲維和柯政佑到場後發現患者臉色發白、呼吸喘，並有胸痛延伸至後頸痛、四肢無力等疑似心肌梗塞的症狀，以十二導程心電圖機監測後顯示危急警訊，緊急送醫。

[廣告]請繼續往下閱讀...

經送醫執行心導管檢查，果然發現冠狀動脈阻塞，其中左前降支更是阻塞高達99%，所幸經裝設支架後，目前己無大礙。

▲▼新竹男挑戰唱「動力火車」　飆完高音心肌梗塞險送命。（圖／新竹縣消防局提供）

▲119人員發現患者有疑似心肌梗塞的症狀，立即以十二導程心電圖機為患者進行監測。（非當事人，圖／新竹縣消防局提供）

病人表姊指出，當天家族聚餐唱歌助興，男子唱完動力火車的歌曲後，就因胸痛表示要到房間休息，沒多久家人前往關心，卻發現表弟不但未好轉，反而臉色發白、全身冒冷汗，趕緊打119求救。

新竹台大分院生醫醫院竹北院區急診室醫師蔡于捷表示，病人到院後緊急心導管檢測出心臟冠狀動脈多處阻塞，其中右冠狀動脈阻塞70%、左迴旋支50%，左前降支更是阻塞高達99%，術後還曾一度短暫跳過幾秒致命性的心室顫動(VT)心率。蔡于捷說，幸好病人及早就醫，否則後果不堪設想。

蔡于捷表示，當氣溫下降時，血管便會收縮，進而影響血流，提高心肌梗塞的風險；尤其是高血壓 、高血脂、糖尿病等疾病病人，更需多加留意小心。蔡于捷提醒，如果民眾胸痛、胸悶等心肌梗塞的早期症狀，應當及時撥打119求救，以爭取黃金治療時間。

►台灣第一人　蔡育田拿下倫敦藝術雙年展總會大獎

►婦過馬路沒人讓！7車遭檢舉「第1輛就是警車」　竹市警道歉了

►新竹鐵棍男隨機攻擊！女遭擊中胸口痛到打119　警消破門抓人

►死神擦身2次的人！35歲男打籃球突倒下瀕死　巧遇消防員救命

ET快訊
Jennie內衣照連發！　剛起床火辣模樣曝光
一圖看變天　「一周內歷經春夏秋冬」
《黑暗榮耀》變態老師新婚GG！　公司尷尬認：離婚了
快訊／神秘情報員瞎掰情資！　2軍官爽撈千萬
看病變貴了！　「8家醫院」明升級
女經理5年侵占8296萬！　害上市公司陷財務危機
快訊／強烈冷氣團來了！5縣市低溫特報　下午變天跌破10度
長榮機票「下殺75折起」！　來回票最低2088元

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

取消7天隔離！　今起毛小孩返國「有條件」免檢疫　

田井虹穿學生制服、比基尼　與東尼大木拍MV！女粉認證：是真奶

一圖看「一周內歷經春夏秋冬」　今下午變天！連2天急凍10度↓　

如果不婚不生「遺產想給誰？」　網給3種答案：才值得

水鹿、紅鹿、梅花鹿成活教材　學童直呼「一鹿有你」真好！

田井虹曾出「2本詩集」…文青筆名曝！作家身分也吸粉

高中生伴讀！引導國中生自主學習　北市「大手牽小手」計畫上路

「最美派出所」櫻花季配超正女警！民眾衝現場卻撲空：人呢？

快訊／強烈冷氣團要來了！5縣市低溫特報　今下午到明晚跌破10度

挑戰唱動力火車...新竹男飆完高音心肌梗塞　血管99%阻塞

魔術表演遭2男「翻道具」拆台　幻術師大仙：一生志業被踐踏

剛認養3天！幼貓黏緊緊睡著　長大變阿肥...網嘆：要珍惜

屏東弟猝逝擲筊回老家治喪　家屬開門見獨居哥「成乾屍」

王淨剪短髮笑：是不是有點漂亮　撇曹佑寧烏龍婚訊「甜茶在等我(?)」

幻術師大仙被拆台羞辱！　扶輪社社長出面鞠躬致歉

黃嘉千控訴被家暴：以為是我的錯！　曝從沒阻止夏克立「跟家人見面」

拆台幻術師大仙遭灌爆！　扶輪社決議 「2社員退出」

三重傾斜大樓注水「扶正」！屋主當建商蓋「起家厝」：負責到底

0自備購屋再進化！　「台積電工程師限定」高雄新案直球對決

過年美髮店太忙無法休息　老闆幫員工餵食＋小便XD

取消7天隔離！　今起毛小孩返國「有條件」免檢疫　

田井虹穿學生制服、比基尼　與東尼大木拍MV！女粉認證：是真奶

一圖看「一周內歷經春夏秋冬」　今下午變天！連2天急凍10度↓　

如果不婚不生「遺產想給誰？」　網給3種答案：才值得

水鹿、紅鹿、梅花鹿成活教材　學童直呼「一鹿有你」真好！

田井虹曾出「2本詩集」…文青筆名曝！作家身分也吸粉

高中生伴讀！引導國中生自主學習　北市「大手牽小手」計畫上路

「最美派出所」櫻花季配超正女警！民眾衝現場卻撲空：人呢？

快訊／強烈冷氣團要來了！5縣市低溫特報　今下午到明晚跌破10度

挑戰唱動力火車...新竹男飆完高音心肌梗塞　血管99%阻塞

取消7天隔離！　今起毛小孩返國「有條件」免檢疫　

罪名曝光！3台男「持16kg搖頭丸」金邊落網　料蹲牢後驅逐出境

貝童彤首接拍八點檔「拍攝現場落淚」！　忘詞狂NG壓力大

不吃早餐罹癌風險多2倍！營養師推「最佳控糖吃法」

解鎖空姐特殊姿勢！她曝機組員「為何坐在雙手上」　牽繫保命關鍵

有志務農不可錯過！花蓮執行署法拍674坪香蕉園　底價362萬

全網尋人！泰容女粉「背大看板四處宣傳」　親姊終於找到…感動相擁

金毛汪「忘記自己是狗」雙腳站立嚇壞爸　粉絲笑：檢查背後拉鍊

田井虹穿學生制服、比基尼　與東尼大木拍MV！女粉認證：是真奶

交通委員會召委投陳雪生　林國成喊「大哥」：比我資深、比我好

驚險瞬間！壯男路口「先跪後倒」全身抽動　路人急Call救護車

生活熱門新聞

亞尼克倒店潮　對手爆內幕：惹到我這瘋子

一家5口找新竹→松機接送　開價1600元全看傻

產檢胎兒手指異常！她堅持要生結局反轉

「台灣坊主」現蹤！入夜雨最大　連2天跌破10℃

台女網紅進軍日本AV：我此生無憾

即／拆台幻術師　扶輪社：2社員退出

溫度大怒神！強冷空氣凍3天「跌破10度」　雨區「全台中獎」時間曝

晚安小雞慘況曝！傳30坪擠百人共用馬桶

男友愛撫到一半…睡著了！妹子傻眼　一票爆共鳴

「全台連下2天」倒春寒！今午後轉雨　明濕冷急凍探10℃

4年ㄧ次229！　4生肖「逢9大發」財神到

長榮航空機票「下殺75折起」　來回票最低2088元

知名連鎖火鍋店髒爆！「吃到蟑螂」嚇瘋一堆人　評論炸鍋了

強烈冷氣團要來了！5縣市低溫特報　今下午到明晚跌破10度

更多熱門

相關新聞

弟猝逝哥也成乾屍！　里長驚：沒聞到屍臭味

弟猝逝哥也成乾屍！　里長驚：沒聞到屍臭味

屏東縣萬丹鄉日前一名簡姓男子日前心肌梗塞發作離世，家屬回老家辦後事時，卻意外發現62歲哥哥已成乾屍倒在房間內，面貌無法辨識，警方初判死亡已超過3個月，詳細死因還有待檢警進一步相驗釐清。

ICU一晚收6病患！護理師急喊「必做1事」：不要等了

ICU一晚收6病患！護理師急喊「必做1事」：不要等了

三高男心肌梗塞復發　緊急就醫再放支架救命

三高男心肌梗塞復發　緊急就醫再放支架救命

「膽固醇飆高」2大兇手　營養師：真的不是雞蛋

「膽固醇飆高」2大兇手　營養師：真的不是雞蛋

春節2原因「心肌梗塞機率增」　中醫師示警：清晨和洗澡最容易中風

春節2原因「心肌梗塞機率增」　中醫師示警：清晨和洗澡最容易中風

關鍵字：

心肌梗塞

讀者迴響

熱門新聞

亞尼克倒店潮　對手爆內幕：惹到我這瘋子

台灣女網紅震撼進軍日本AV！官網被灌爆

一家5口找新竹→松機接送　開價1600元全看傻

樓上每天沖廁所上百次　妹子一看鄰居家傻了

台AV女優田井虹「超狂背景起底」

全球最佳醫院排行　台灣「這間」擠下台大

「台灣坊主」現蹤！入夜雨最大　連2天跌破10℃

產檢胎兒手指異常！她堅持要生結局反轉

台女網紅進軍日本AV：我此生無憾

霍建華現身機場「要拍現在拍，別跟著我」

即／拆台幻術師　扶輪社：2社員退出

溫度大怒神！強冷空氣凍3天「跌破10度」　雨區「全台中獎」時間曝

快訊／《藍色水玲瓏》康祺猝逝！享壽71歲

寺廟住持雙修女主播　嗨完慘遭仙人跳

田井虹「前幾天突被告知出道」！

更多

最夯影音

更多
魔術表演遭2男「翻道具」拆台　幻術師大仙：一生志業被踐踏

魔術表演遭2男「翻道具」拆台　幻術師大仙：一生志業被踐踏
剛認養3天！幼貓黏緊緊睡著　長大變阿肥...網嘆：要珍惜

剛認養3天！幼貓黏緊緊睡著　長大變阿肥...網嘆：要珍惜

屏東弟猝逝擲筊回老家治喪　家屬開門見獨居哥「成乾屍」

屏東弟猝逝擲筊回老家治喪　家屬開門見獨居哥「成乾屍」

王淨剪短髮笑：是不是有點漂亮　撇曹佑寧烏龍婚訊「甜茶在等我(?)」

王淨剪短髮笑：是不是有點漂亮　撇曹佑寧烏龍婚訊「甜茶在等我(?)」

幻術師大仙被拆台羞辱！　扶輪社社長出面鞠躬致歉

幻術師大仙被拆台羞辱！　扶輪社社長出面鞠躬致歉

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面