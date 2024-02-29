挑戰唱動力火車...新竹男飆完高音心肌梗塞　血管99%阻塞

▲新一名高血脂病史男子，高歌後胸痛不適，結果竟然是心肌梗塞。（圖／新竹縣消防局提供）



記者陳凱力／新竹報導

天氣忽冷忽熱，心血管疾病病人要小心！新竹縣一名40歲有高血脂病史的男子，25日下午參加家族聚會高歌後突然感到胸痛不適，親友察覺不對勁，立即協助通報119求救。

新竹縣消防局表示，25日下午3時許接獲報案，指稱有民眾胸痛不適，新埔消防分隊隊員郭哲維和柯政佑到場後發現患者臉色發白、呼吸喘，並有胸痛延伸至後頸痛、四肢無力等疑似心肌梗塞的症狀，以十二導程心電圖機監測後顯示危急警訊，緊急送醫。

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經送醫執行心導管檢查，果然發現冠狀動脈阻塞，其中左前降支更是阻塞高達99%，所幸經裝設支架後，目前己無大礙。

▲119人員發現患者有疑似心肌梗塞的症狀，立即以十二導程心電圖機為患者進行監測。（非當事人，圖／新竹縣消防局提供）

病人表姊指出，當天家族聚餐唱歌助興，男子唱完動力火車的歌曲後，就因胸痛表示要到房間休息，沒多久家人前往關心，卻發現表弟不但未好轉，反而臉色發白、全身冒冷汗，趕緊打119求救。

新竹台大分院生醫醫院竹北院區急診室醫師蔡于捷表示，病人到院後緊急心導管檢測出心臟冠狀動脈多處阻塞，其中右冠狀動脈阻塞70%、左迴旋支50%，左前降支更是阻塞高達99%，術後還曾一度短暫跳過幾秒致命性的心室顫動(VT)心率。蔡于捷說，幸好病人及早就醫，否則後果不堪設想。

蔡于捷表示，當氣溫下降時，血管便會收縮，進而影響血流，提高心肌梗塞的風險；尤其是高血壓 、高血脂、糖尿病等疾病病人，更需多加留意小心。蔡于捷提醒，如果民眾胸痛、胸悶等心肌梗塞的早期症狀，應當及時撥打119求救，以爭取黃金治療時間。