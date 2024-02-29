2024全球最佳醫院排行！台灣「這間」擠下台大　排全球第218

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2024全球最佳醫院排行！台北榮總擠下台大　排全球第218

▲▼台北榮民總醫院外觀。（資料照／記者李毓康攝）

▲台北榮民總醫院在全球最佳醫院排名第218。（資料照／記者李毓康攝）

記者張方瑀／綜合報導

美國《新聞周刊》公布「2024年世界最佳醫院」（World's Best Hospitals 2024）排名，計算範圍包含全球30個國家及地區，共2400多家醫院。台灣共有35間醫院入選，其中排名最高的是全球第218名的台北榮總，超越去年排名249名的台大醫院。

《新聞周刊》與全球市場資料研究機構Statista連續第6年合作發布「2024年世界最佳醫院」排行榜，計算範圍包含全球包含30個國家及地區，共2400多家醫院，並列出全球前250名最佳醫院。

台灣今年排名最高的是第218名的93.4分的台北榮總，而去年名列的249名的台大醫院，今年分數為93.28，跌出全球前250名，排名台灣第二，林口長庚醫院（84.32分）則位列第三，接著是台中榮民總醫院、高雄長庚醫院、中國醫藥大學附設醫院、馬偕紀念醫院、成大附設醫院等。

▲▼2024全球最佳醫院公布 。（圖／翻社自新聞周刊）

▲台灣今年排名最高的是第218名的93.4分的台北榮總。（圖／翻社自新聞周刊）

全球最佳醫院第1、第2名與去年相同，是位於美國明尼蘇達州的梅約診所（Mayo Clinic-Rochester）和俄亥俄州克利夫蘭醫學中心（Cleveland Clinic）；第3名是加拿大多倫多的多倫多全科醫院（Toronto General - University Health Network），第4名與第5名分別是美國馬里蘭州約翰霍普金斯醫院（The Johns Hopkins Hospital）、波士頓麻省總醫院（Massachusetts General Hospital）。

▲▼2024全球最佳醫院公布 。（圖／翻社自新聞周刊）

▲2024全球最佳醫院前10名。（圖／翻社自新聞周刊）

亞洲最佳醫院是排名第11的新加坡中央醫院（Singapore General Hospital）、排名第18的日本東京大學醫學部附屬醫院（The University of Tokyo Hospital）、排名第22的南韓首爾峨山病院（ASAN Medical Center）、排名第24的日本聖路加國際醫院（St. Luke's International Hospital）與排名第34的南韓三星醫學中心（Samsung Medical Center）。

《新聞周刊》指出，每家醫院的評分標準是基於超過8.5萬名醫學專家的線上調查，加上患者出院後整體滿意度的公開數據，另外參考了衛生和患者／醫生比例等指標，還有「病人自我報告評量調查」（PROMs），讓病患填寫標準化問券，評量其對自我功能健康和生活品質的看法。

【2024台灣最佳醫院】

1 .台北榮民總醫院
2 .台灣大學附設醫院
3 .林口長庚醫院
4 .台中榮民總醫院
5 .高雄長庚醫院
6.中國醫藥大學附設醫院
7.馬偕紀念醫院
8.成大附設醫院
9.高醫大附設中和紀念醫院
10.桃園長庚醫院
11.台北慈濟醫院
12.台北長庚醫院
13.國泰醫院
14.高雄榮總
15.花蓮慈濟醫院
16.中國醫藥大學北港附設醫院
17.北醫附設醫院
18.台大雲林分院
19.亞東醫院
20.中山醫學大學附設醫院
21.三總松山分院
22.萬芳醫院
23.奇美醫院
24.國泰汐止分院
25.國泰新竹分院
26.長庚雲林分院
27.屏東安泰醫院　
28.嘉義長庚醫院
29.台中慈濟醫院
30.彰化基督教醫院
31.雙和醫院
32.新竹馬偕醫院
33.彰濱秀傳醫院
34.中國醫大新竹分院
35.嘉義基督教醫院

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2024全球最佳醫院排行！　台灣「這間」擠下台大

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