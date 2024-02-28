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內海國小記者出任務　訪問師長樂學媒體識讀

▲內海國小記者出任務，訪問師長樂學媒體識讀

▲內海國小校長陳怡璇致贈感謝狀，肯定中嘉寬頻｜北健「媒體識讀講座」持續耕耘校園。（圖／北健提供）

記者楊淑媛／桃園報導

網路無遠弗屆，資訊傳播的速度與廣度超乎想像，媒體識讀概念相當重要。中嘉寬頻|北健「媒體識讀講座」持續耕耘校園，27日於桃園市內海國小舉行，以實際案例與圖文分享指出，任何訊息都可能是假訊息包裝而成，提醒同學們接收新資訊時，可從來源是否可靠、內容是否過期...等，養成對資訊來源與內容求證的習慣，避免被騙。

▲內海國小記者出任務，訪問師長樂學媒體識讀

▲學童化身小記者，拿起麥克風訪問老師與校長。（圖／北健提供）

講座中，同時也由記者分享新聞採訪工作的流程、介紹攝影棚錄影與採訪拍攝技巧，進一步讓孩子們實作體驗。內海國小校長陳怡璇表示，現在媒體非常多，但小朋友其實很難分辨哪些訊息是真的、哪些訊息是假的？

▲內海國小記者出任務，訪問師長樂學媒體識讀

肯定中嘉寬頻|北健來為同學們，分享媒體識讀觀念以及小記者體驗，讓同學可以在短時間內學習到如何判斷媒體的真偽，了解到媒體的多元世界，這也是學校教育比較缺乏的部分，相信孩子們都收穫滿滿。郭芃萱同學表示，透過活動學到怎麼查證訊息的真假，不要被網路上的假消息欺騙；張竣惟同學也說學到很多，不僅知道怎麼分辨真假訊息，還學到怎麼採訪問問題。

中嘉寬頻|北健總經理許巧妮表示，希望透過活動結合學校既有的課程讓同學認識媒體、進而避免受騙上當，過程中也發現同學們對防詐都有基本認知，期望藉此讓孩子們從小認識公用頻道，並將媒體識讀觀念扎根。

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