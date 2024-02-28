德州野火失控！核武工廠緊急關閉　牛隻倉皇奔逃畫面曝光

▲德州野火失控蔓延，當地核武工廠緊急關閉，牛隻拼命逃竄。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

美國德州近來出現4起野火，燃燒總面積逼近30萬英畝（約4.3個台北市大），州長艾波特（Greg Abbott）針對州內60個郡發布災難聲明（disaster declaration）。由於火勢仍在迅速蔓延，位於當地的潘泰克斯核子工廠也宣布暫時關閉。

綜合外媒報導，德州農工林務局（Texas A&M Forest Service）指出，德州目前正發生4起野火，燃燒面積逼近30萬英畝，其中從哈欽森郡（Hutchinson County）燒起的煙屋溪大火（Smokehouse Creek Fire），燃燒面積達25萬英畝，成為德州史上第5大野火，且目前火勢完全沒有得到控制。

????#BREAKING: Urgent Evacuations are underway as Massive and Dangerous Wildfire Rapidly Spreads with emergency sirens sound throughout multiple locations ⁰⁰????#Texas | #USA



Currently, urgent mandatory evacuations are underway as emergency sirens blare for residents across the… pic.twitter.com/WB5BCbTtHJ — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) February 27, 2024

德州當地一名牧場主的妻子巴特勒（Katlyn Butler）說，濃煙已逐漸逼近他們家占地8萬英畝的牧場，員工只能盡力將牛隻趕出牧場外避難，他們也砍斷了火雞飼養場的圍欄，希望火雞群能盡速逃跑，「我們失去了牛隻，我們不知道哪些會活著，哪些不會。」

從網路上曝光的影片可以看到，牧場內大批的牛隻拼命朝著火勢的反方向奔逃，牠們揚起一叢叢乾燥易燃的雜草，這也成為了野火的燃料。

WATCH: Wildfire near Amarillo, LEFORS, Texas, spreads rapidly in high winds (50+ mph gusts) and dry conditions. Crews working to contain the fire. pic.twitter.com/3JtbEyN0zc — Insider Corner (@insiderscorner) February 27, 2024

艾波特針對德州60個郡發布災難聲明，呼籲受影響地區民眾盡速避難。美國國家氣象局指出，受到溫暖、低濕度和乾燥的冬季植被影響，加上該地區颳起每小時超過64公里的強風，成為野火蔓延的最佳條件；除了德州外也對美國中部數個州發布了野火預警的紅旗警告（red flag warnings）。

位於德州狹長帶（Panhandle）地區的潘泰克斯核子工廠（Pantex Plant）也發出聲明宣布，受到大火影響，目前暫停營運，「工廠附近的大火尚未得到控制，應對工作已經轉向疏散，目前非必要人員都已撤離。」

目前煙屋溪大火火勢已越過州界，蔓延到奧克拉荷馬州，當地緊急管理部門發言人凱恩（Keli Cain）表示，目前已針對艾利斯郡（Ellis counties）和羅傑米爾斯郡（Roger Mills County）的居民發布疏散令。