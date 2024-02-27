2023年勞力士雄才偉略大獎公布！新科得主加入計畫網絡、貫徹「保護地球・恒動不息」

▲勞力士公布2023年勞力士雄才偉略大獎（Rolex Awards for Enterprise）的五位得主。（圖／勞力士提供，下同）

生活中心／綜合報導

當所在乎的部落社區、生態環境面臨到生存危機時，你會選擇怎麼做？在世界的角落，有一群科學家、生物學家、社會企業家和遙測專家，為破壞殆盡的生態環境進行修復，保護瀕危野生動物；也有人致力改善特定部落的貧困生活、提升婦女力量以保護在地文化，並解決乾淨水源不足的困境。他們發現一般人無從設想到的問題，而這些問題往往就是牽動地球永續、影響萬物存亡的關鍵……

既是全球頂尖製錶商，亦是傾盡全力支持生態踏查、地球永續的勞力士Rolex，1976年創立「勞力士雄才偉略大獎」，支持竭力改善人類生活、保護世界自然和文化遺產的不凡志士，鼓勵他們邁開腳步，完成一個個極具前瞻性，同時也對生態、環境與人類皆有長遠益處的計畫。

近期，勞力士公布2023年勞力士雄才偉略大獎（Rolex Awards for Enterprise）的五位得主，他們憑藉高瞻遠矚的先鋒計劃，協助改變未來生活，同時為下一代保護地球而努力。

大獎涵蓋的領域包括環境保護、科學醫療、應用科技、文化傳承及探索發現。評審考量準則包括這些項目的原創性、其對社會的影響力以及申請者的創建精神。大獎每兩年選出五位得主。各人可獲發獎金落實創新項目，更可加入勞力士雄才偉略大獎得主的網絡，不少歷屆得主至今依然合作無間。評審團由十位享譽國際的專家和相關領域的翹楚組成，合力選出2023年大獎得主。2023年大獎得主及其領導的項目涉足全球，不僅為肯亞提供潔淨水源，更深入安地斯山脈保護森林山地，一再體現品牌致力於保護地球・恒動不息的承諾。

勞力士雄才偉略大獎創立於1976年，旨在紀念世上首款防水腕錶—勞力士蠔式（Oyster）腕錶問世50週年。此獎項亦是勞力士「保護地球・恒動不息」（Perpetual Planet Initiative）計劃的一部分，原意是一次性慶祝活動，鑑於國際間反應熱烈，因此勞力士決定將獎項改為兩年一度的計劃。48年來，此獎項共支持160位大獎得主，他們的非凡成果造福65個國家和地區，影響深遠。

【2023年勞力士雄才偉略大獎五位得主】

康斯坦丁諾・奧卡・丘塔斯（CONSTANTINO AUCCA CHUTAS）

這位生物學家將以本土社區為中心，擴展他在安地斯山脈高地的森林生態系統修復和保護計劃。他於2000年創立安地諾斯生態協會（Asociación Ecosistemas Andinos，簡稱ECOAN)，並於2018年協辦安地納行動（Acción Andina），迄今已種植450萬棵樹木，與超過60個本土社區建立聯繫，並在秘魯及其他安地斯山脈高地國家的山區設立16個保護區。

▲▼（上圖）安地諾斯生態協會的創辦人兼安地納行動的聯合創辦人康斯坦丁諾・奧卡・丘塔斯拿著龍鱗樹苗。（下圖）基斯瓦拉尼村莊周圍的山區海拔4,800米，是安地諾斯生態協會造林日的舉辦地，他們種植了25,000棵重要的本土樹木。

貝絲・高依姬（BETH KOIGI）

這位年輕的肯亞社會企業家將深入10個社區，設置從空氣中收集水源的太陽能製水器，為多達3,000人提供潔淨水源。高依姬自2017年協辦初創公司以來，每月透過空氣製水器為超過1,900人帶來逾200,000公升的潔淨水源。這項創新技術的潛力巨大。在高依姬的家鄉肯亞，高達一半人口無法獲得乾淨的飲用水，而根據聯合國的數據，到2030年全球一半的人口或會生活在嚴重缺水的地區之中。

▲▼（上圖）貝絲・高依姬在卡庫馬難民營的安裝階段中站在馬吉克水源公司空氣製水器前。（下圖）貝絲・高依姬在馬吉克水源公司的倉庫內向團隊解釋空氣製水器的技術細節。馬吉克水源公司完全由女性領導，她們會在乾旱和半乾旱地區安裝這些機器。

英薩・干尼（INZA KONÉ）

這位靈長類動物學家將於象牙海岸（Côte d’Ivoire）保育生物多樣性豐富的森林，同時保護瀕危動物，並減輕當地的貧困情況。干尼與當地居民合作多年，至2021年更成功促使塔諾埃-埃伊森林（Tanoé-Ehy Forest）成為社區管理的自然保護區。勞力士大獎將支持干尼繼續保護當地豐富多樣的生物，推動社區管理，並鼓勵當地居民發展永續的生計。

▲▼（上圖）英薩・干尼在塔諾埃-埃伊森林中。干尼自2018年起擔任象牙海岸瑞士科學研究中心主任，其職責之一是協助保育和研究瀕危靈長類動物。（下圖）白腿疣猴，世界25種最瀕危靈長類動物之一，該物種是西非特有物種，這表示象牙海岸的塔諾埃-埃伊森林是牠們在野外僅存的棲息地之一。

丹妮卡・莉亞汀尼－費雪（DENICA RIADINI-FLESCH）

這位社會企業家將擴展「從農場到衣櫥」的再生服裝供應鏈，從而提升婦女力量，並保護印尼的本土文化。莉亞汀尼-費雪是學術成就超卓的經濟學家，她其後創立SukkhaCitta並與印尼農村的女手藝人合作，為她們提供商業技能、環境管理教育，以及32個國家的客戶網絡。

▲▼（上圖）丹妮卡・莉亞汀尼-費雪是SukkhaCitta的行政總裁兼創辦人，她正在改變服裝的製作和銷售方式，甚至材料的種植方式，同時幫助製作服裝的農村手藝人。（下圖）丹妮卡・莉亞汀尼-費雪在SukkhaCitta的其中一所工藝學校與女性交談。莉亞汀尼-費雪熱衷於提升印尼農村婦女的力量，讓她們有機會接受教育，並掌握賺取生活費用。

劉少創

這位遙感專家將深入研究野駱駝的棲息地，藉以建立兩個全新保護區，拯救現存的野生駱駝群。劉少創具備豐富科學專業知識，更在研發中國月球和火星探測器方面扮演重要角色。他將利用衛星追蹤中國及蒙古戈壁沙漠地區的野駱駝，以助推展未來的保育工作。

▲▼（上圖）劉少創是一位中國遙感專家，肩負著拯救亞洲最後的大型野生動物之一──野生駱駝的使命。（下圖）野生駱駝數量少於1000峰，這種草食動物被國際自然保護聯盟（IUCN）列為極度瀕危物種。

「保護地球・恒動不息」計劃簡介

近一個世紀以來，勞力士不斷支持探險先鋒，竭力衝破人類極限。隨著世事變動，勞力士將探險從最初純粹的探索發現，逐漸轉變為保護地球的方式，矢志支持傑出人士及組織運用科學了解當今環境挑戰並制定解決方案。品牌於2019年推出「保護地球・恒動不息」計劃（Perpetual Planet Initiative），進一步彰顯其承諾。計劃初期著眼於以下三方面：透過勞力士雄才偉略大獎（Rolex Awards for Enterprise），支持傑出人士為創造美好未來獻力；參與「藍色使命」（Mission Blue）計劃，守護全球海洋；以及與國家地理學會（National Geographic Society）長期合作，了解全球氣候變化現狀。

隨著合作範圍的不斷擴大，「保護地球・恒動不息」計劃的合作夥伴現已包括：環境保護攝影師克莉絲汀娜·米特麥爾（Cristina Mittermeier）與保羅・尼克蘭（Paul Nicklen）；湯普金斯自然保護組織（Tompkins Conservation）旗下的阿根廷復野基金會（Rewilding Argentina）及智利復野基金會（Rewilding Chile），旨在保護南美洲自然環境；珊瑚園丁（Coral Gardeners）計劃，致力於移植適應力較強的珊瑚到珊瑚礁石上；「極地之下」（Under The Pole）探險活動，突破水底探索的極限；史提夫・博伊斯（Steve Boyes）及非洲大脊樑（Great Spine of Africa）的一系列探險活動，探索非洲大陸的主要河流流域。同時，勞力士傾力提供獎學金與補助金，經由水底世界獎學金學會（Our World Underwater Scholarship Society）、勞力士探險家會資助計劃（The Rolex Explorers Club Grants）等，支持組織及倡議培養下一代探險家、科學家及保育專家。

這些得主展示了勞力士雄才偉略大獎的精神，即支持傑出人士打破疆界，藉由創新計劃拓展人類對世界的認知，致力於環境保護，保育物種及棲息地，促進人類福祉。勞力士雄才偉略大獎是勞力士「保護地球，恒動不息」計劃的一部分，旨在紀念世上首款防水腕錶——勞力士蠔式腕錶問世50週年。

▲勞力士雄才偉略大獎最新影片。（影／取自YouTube，如有刪除請見諒）

現在欣賞勞力士極致製錶工藝的同時，除了感佩源自於純粹探險精神的設計理念，也別忘了給予這群有志之士追蹤關注，並在日常盡可能地珍惜手邊的資源，即使再小的實際行動，都可以匯集成一股想像不到的支持力量！

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