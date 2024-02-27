　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

2023年勞力士雄才偉略大獎公布！新科得主加入計畫網絡、貫徹「保護地球・恒動不息」

▲▼勞力士,雄才偉略大獎,地球永續,環保,生態。（圖／勞力士提供）

▲勞力士公布2023年勞力士雄才偉略大獎（Rolex Awards for Enterprise）的五位得主。（圖／勞力士提供，下同）

生活中心／綜合報導

當所在乎的部落社區、生態環境面臨到生存危機時，你會選擇怎麼做？在世界的角落，有一群科學家、生物學家、社會企業家和遙測專家，為破壞殆盡的生態環境進行修復，保護瀕危野生動物；也有人致力改善特定部落的貧困生活、提升婦女力量以保護在地文化，並解決乾淨水源不足的困境。他們發現一般人無從設想到的問題，而這些問題往往就是牽動地球永續、影響萬物存亡的關鍵……

既是全球頂尖製錶商，亦是傾盡全力支持生態踏查、地球永續的勞力士Rolex，1976年創立「勞力士雄才偉略大獎」，支持竭力改善人類生活、保護世界自然和文化遺產的不凡志士，鼓勵他們邁開腳步，完成一個個極具前瞻性，同時也對生態、環境與人類皆有長遠益處的計畫。

近期，勞力士公布2023年勞力士雄才偉略大獎（Rolex Awards for Enterprise）的五位得主，他們憑藉高瞻遠矚的先鋒計劃，協助改變未來生活，同時為下一代保護地球而努力。

大獎涵蓋的領域包括環境保護、科學醫療、應用科技、文化傳承及探索發現。評審考量準則包括這些項目的原創性、其對社會的影響力以及申請者的創建精神。大獎每兩年選出五位得主。各人可獲發獎金落實創新項目，更可加入勞力士雄才偉略大獎得主的網絡，不少歷屆得主至今依然合作無間。評審團由十位享譽國際的專家和相關領域的翹楚組成，合力選出2023年大獎得主。2023年大獎得主及其領導的項目涉足全球，不僅為肯亞提供潔淨水源，更深入安地斯山脈保護森林山地，一再體現品牌致力於保護地球・恒動不息的承諾。

勞力士雄才偉略大獎創立於1976年，旨在紀念世上首款防水腕錶—勞力士蠔式（Oyster）腕錶問世50週年。此獎項亦是勞力士「保護地球・恒動不息」（Perpetual Planet Initiative）計劃的一部分，原意是一次性慶祝活動，鑑於國際間反應熱烈，因此勞力士決定將獎項改為兩年一度的計劃。48年來，此獎項共支持160位大獎得主，他們的非凡成果造福65個國家和地區，影響深遠。

【2023年勞力士雄才偉略大獎五位得主】

康斯坦丁諾・奧卡・丘塔斯（CONSTANTINO AUCCA CHUTAS）
這位生物學家將以本土社區為中心，擴展他在安地斯山脈高地的森林生態系統修復和保護計劃。他於2000年創立安地諾斯生態協會（Asociación Ecosistemas Andinos，簡稱ECOAN)，並於2018年協辦安地納行動（Acción Andina），迄今已種植450萬棵樹木，與超過60個本土社區建立聯繫，並在秘魯及其他安地斯山脈高地國家的山區設立16個保護區。

▲▼勞力士,雄才偉略大獎,地球永續,環保,生態。（圖／勞力士提供）

▲▼（上圖）安地諾斯生態協會的創辦人兼安地納行動的聯合創辦人康斯坦丁諾・奧卡・丘塔斯拿著龍鱗樹苗。（下圖）基斯瓦拉尼村莊周圍的山區海拔4,800米，是安地諾斯生態協會造林日的舉辦地，他們種植了25,000棵重要的本土樹木。

▲▼勞力士,雄才偉略大獎,地球永續,環保,生態。（圖／勞力士提供）

貝絲・高依姬（BETH KOIGI）
這位年輕的肯亞社會企業家將深入10個社區，設置從空氣中收集水源的太陽能製水器，為多達3,000人提供潔淨水源。高依姬自2017年協辦初創公司以來，每月透過空氣製水器為超過1,900人帶來逾200,000公升的潔淨水源。這項創新技術的潛力巨大。在高依姬的家鄉肯亞，高達一半人口無法獲得乾淨的飲用水，而根據聯合國的數據，到2030年全球一半的人口或會生活在嚴重缺水的地區之中。

▲▼勞力士,雄才偉略大獎,地球永續,環保,生態。（圖／勞力士提供）

▲▼（上圖）貝絲・高依姬在卡庫馬難民營的安裝階段中站在馬吉克水源公司空氣製水器前。（下圖）貝絲・高依姬在馬吉克水源公司的倉庫內向團隊解釋空氣製水器的技術細節。馬吉克水源公司完全由女性領導，她們會在乾旱和半乾旱地區安裝這些機器。

▲▼勞力士,雄才偉略大獎,地球永續,環保,生態。（圖／勞力士提供）

英薩・干尼（INZA KONÉ）
這位靈長類動物學家將於象牙海岸（Côte d’Ivoire）保育生物多樣性豐富的森林，同時保護瀕危動物，並減輕當地的貧困情況。干尼與當地居民合作多年，至2021年更成功促使塔諾埃-埃伊森林（Tanoé-Ehy Forest）成為社區管理的自然保護區。勞力士大獎將支持干尼繼續保護當地豐富多樣的生物，推動社區管理，並鼓勵當地居民發展永續的生計。

▲▼勞力士,雄才偉略大獎,地球永續,環保,生態。（圖／勞力士提供）

▲▼（上圖）英薩・干尼在塔諾埃-埃伊森林中。干尼自2018年起擔任象牙海岸瑞士科學研究中心主任，其職責之一是協助保育和研究瀕危靈長類動物。（下圖）白腿疣猴，世界25種最瀕危靈長類動物之一，該物種是西非特有物種，這表示象牙海岸的塔諾埃-埃伊森林是牠們在野外僅存的棲息地之一。

▲▼勞力士,雄才偉略大獎,地球永續,環保,生態。（圖／勞力士提供）

丹妮卡・莉亞汀尼－費雪（DENICA RIADINI-FLESCH）
這位社會企業家將擴展「從農場到衣櫥」的再生服裝供應鏈，從而提升婦女力量，並保護印尼的本土文化。莉亞汀尼-費雪是學術成就超卓的經濟學家，她其後創立SukkhaCitta並與印尼農村的女手藝人合作，為她們提供商業技能、環境管理教育，以及32個國家的客戶網絡。

▲▼勞力士,雄才偉略大獎,地球永續,環保,生態。（圖／勞力士提供）

▲▼（上圖）丹妮卡・莉亞汀尼-費雪是SukkhaCitta的行政總裁兼創辦人，她正在改變服裝的製作和銷售方式，甚至材料的種植方式，同時幫助製作服裝的農村手藝人。（下圖）丹妮卡・莉亞汀尼-費雪在SukkhaCitta的其中一所工藝學校與女性交談。莉亞汀尼-費雪熱衷於提升印尼農村婦女的力量，讓她們有機會接受教育，並掌握賺取生活費用。

▲▼勞力士,雄才偉略大獎,地球永續,環保,生態。（圖／勞力士提供）

劉少創
這位遙感專家將深入研究野駱駝的棲息地，藉以建立兩個全新保護區，拯救現存的野生駱駝群。劉少創具備豐富科學專業知識，更在研發中國月球和火星探測器方面扮演重要角色。他將利用衛星追蹤中國及蒙古戈壁沙漠地區的野駱駝，以助推展未來的保育工作。

▲▼勞力士,雄才偉略大獎,地球永續,環保,生態。（圖／勞力士提供）

▲▼（上圖）劉少創是一位中國遙感專家，肩負著拯救亞洲最後的大型野生動物之一──野生駱駝的使命。（下圖）野生駱駝數量少於1000峰，這種草食動物被國際自然保護聯盟（IUCN）列為極度瀕危物種。

▲▼勞力士,雄才偉略大獎,地球永續,環保,生態。（圖／勞力士提供）

 「保護地球・恒動不息」計劃簡介
近一個世紀以來，勞力士不斷支持探險先鋒，竭力衝破人類極限。隨著世事變動，勞力士將探險從最初純粹的探索發現，逐漸轉變為保護地球的方式，矢志支持傑出人士及組織運用科學了解當今環境挑戰並制定解決方案。品牌於2019年推出「保護地球・恒動不息」計劃（Perpetual Planet Initiative），進一步彰顯其承諾。計劃初期著眼於以下三方面：透過勞力士雄才偉略大獎（Rolex Awards for Enterprise），支持傑出人士為創造美好未來獻力；參與「藍色使命」（Mission Blue）計劃，守護全球海洋；以及與國家地理學會（National Geographic Society）長期合作，了解全球氣候變化現狀。

隨著合作範圍的不斷擴大，「保護地球・恒動不息」計劃的合作夥伴現已包括：環境保護攝影師克莉絲汀娜·米特麥爾（Cristina Mittermeier）與保羅・尼克蘭（Paul Nicklen）；湯普金斯自然保護組織（Tompkins Conservation）旗下的阿根廷復野基金會（Rewilding Argentina）及智利復野基金會（Rewilding Chile），旨在保護南美洲自然環境；珊瑚園丁（Coral Gardeners）計劃，致力於移植適應力較強的珊瑚到珊瑚礁石上；「極地之下」（Under The Pole）探險活動，突破水底探索的極限；史提夫・博伊斯（Steve Boyes）及非洲大脊樑（Great Spine of Africa）的一系列探險活動，探索非洲大陸的主要河流流域。同時，勞力士傾力提供獎學金與補助金，經由水底世界獎學金學會（Our World Underwater Scholarship Society）、勞力士探險家會資助計劃（The Rolex Explorers Club Grants）等，支持組織及倡議培養下一代探險家、科學家及保育專家。

這些得主展示了勞力士雄才偉略大獎的精神，即支持傑出人士打破疆界，藉由創新計劃拓展人類對世界的認知，致力於環境保護，保育物種及棲息地，促進人類福祉。勞力士雄才偉略大獎是勞力士「保護地球，恒動不息」計劃的一部分，旨在紀念世上首款防水腕錶——勞力士蠔式腕錶問世50週年。

▲勞力士雄才偉略大獎最新影片。（影／取自YouTube，如有刪除請見諒）

現在欣賞勞力士極致製錶工藝的同時，除了感佩源自於純粹探險精神的設計理念，也別忘了給予這群有志之士追蹤關注，並在日常盡可能地珍惜手邊的資源，即使再小的實際行動，都可以匯集成一股想像不到的支持力量！

>> 了解更多「2023勞力士雄才偉略大獎」得主故事

ET快訊
快訊／石茂強遭槍殺　4台男1女「確認逃到柬埔寨」
快訊／《D社》爆Karina熱戀李宰旭「深夜約會」！
快訊／學測提早1分鐘響鈴　大考中心：56人提高1級分
王菲機場甜蜜同框謝霆鋒！「世紀復合10年」粉碎情變
快訊／學測各科五標一次看！
國旅貴爆！　王國材：因離峰客人太少
林昱珉大聯盟初登場　被打爆！0.1局丟5分
台中透天大火！7人受困　女子85%燒燙

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

探索極地、守護深海珊瑚礁與遊牧資源！勞力士雄才偉略大獎新得主創下「環境保護」新高度

周五變天再襲凍雨　一圖看冷空氣續攻到3月上旬「跌破10度」

學測逾千人提早1分鐘響結束鈴加分　大考中心：56人提高1級分　

嘉義中埔保安宮「開價1.8億」求售　網友相約看房...搶當廟公

提早掃墓！高鐵3／15起3周末「加開58班」　五月天開唱開跨日列車

苗栗元宵火旁龍「化龍返天」　8祥龍「瞬間變輕煙」相約明年見

學測五標一次看！數B頂前標「提高1級分」　英文滿級分逾3千人

2023年勞力士雄才偉略大獎公布！新科得主加入計畫網絡、貫徹「保護地球・恒動不息」

4年ㄧ次229！　4生肖逢9大發

看見「山岳波」！　今早衛星雲圖曝

Makiyo花一年爆瘦25公斤 試各種方式..喊：糖是最不好的！

警執法過激亂開單屢遭申訴　板橋分局列「優先汰除名單」

作家H直播痛哭道歉！「我不是恐怖情人」　喊話陳珮甄：想回到3天前一家團圓

飼主跛腳愛貓竟跟著「掰咖」？　醫檢查吐超窘真相：在模仿妳

控John離婚1年仍盜用100萬！　理科太太：受夠他演戲裝可憐

安俞真逛羅PD公司抓包「沒IVE周邊」　泳知吃醋：Seventeen占比太大了！

汪小菲未婚妻Mandy「5年前結過婚」　爆「美貌全是加工」他霸氣護愛！

甘比亞老公開車「愛聽李聖傑」　陶醉跟唱！發音超標準網大讚

79歲日籍土產店老闆撞台人　旅行社：補貨誤踩油門暴衝

103歲失智翁「蜷曲躺臥在地」　為避寒反鎖取貨店！警協返家

周五變天再襲凍雨　一圖看冷空氣續攻到3月上旬「跌破10度」

學測逾千人提早1分鐘響結束鈴加分　大考中心：56人提高1級分　

嘉義中埔保安宮「開價1.8億」求售　網友相約看房...搶當廟公

提早掃墓！高鐵3／15起3周末「加開58班」　五月天開唱開跨日列車

苗栗元宵火旁龍「化龍返天」　8祥龍「瞬間變輕煙」相約明年見

學測五標一次看！數B頂前標「提高1級分」　英文滿級分逾3千人

2023年勞力士雄才偉略大獎公布！新科得主加入計畫網絡、貫徹「保護地球・恒動不息」

4年ㄧ次229！　4生肖逢9大發

看見「山岳波」！　今早衛星雲圖曝

Joeman潛在收入曝光！　「一個業配屌打藝人整月通告費」

水建設、防災、搜救一個都不能少　多面向做好應變守護花蓮居民

氣象主播意外口誤！王淑麗認錯「千元鈔的鳥」急道歉：想錢想瘋了

巨人來台戰兄弟、樂天　國家隊王牌投手出馬

彰化小姐妹最新狀況！昏迷6天指數仍是3　血壓穩定狀況持平

台通緝犯在曼谷遭槍殺棄屍　4台男1泰女「確認逃到柬埔寨」

正妹女模「交往7年男友不啪啪」！做一半被推開　被嗆1句崩潰痛哭

燈會美食市集引進AI廢食用油回收機　大啖美食還兼顧環保

清水米糕吃這家！肥瘦相間超誘人　超過40年銅板價老店便宜又好吃

快訊／《D社》爆Karina熱戀李宰旭「深夜約會」！　友爆：一見鍾情

特斯拉改款「最強Model 3」現身！海外3月發表　台灣有望今年跟上

惡霸犬盯姊姊寫作業「前後搖晃」　5分鐘度估3次累到癱桌：狗難當

生活熱門新聞

下波「全台有雨」冷空氣恐更強　最低溫時間曝

年輕男女百貨公司公開交疊　櫃姐嗨到笑出來

曝男友床上超加分7招！　她閃瞎一票單身狗

冷氣團急凍9縣市！一圖看快速變天

Joeman潛在收入曝光！　「一個業配屌打藝人整月通告費」

老婆偷訂「2萬元月子餐」！人夫氣炸退掉：大小姐嗎

「超正女友3萬7」他狂嫌2缺點分手　全場怒噴

4年ㄧ次229！　4生肖逢9大發

年代旅遊未出團近200旅客 改由鴻毅接手

即／9縣市低溫特報　北北桃持續10度以下低溫

單身很會玩！5星座「一愛上死心塌地」

嫌犯慘死警局！屏東殺人警起底　石明謹氣炸：把罪犯當英雄

妹子咖啡廳讀書突收陌生訊息！1句話讓她傻眼

高中生跳軌救人「學校要記功」　台鐵喊「不鼓勵」：應先通知站務員

更多熱門

相關新聞

「1款低調包包」路上超多人拿！網認證：百搭又便宜

「1款低調包包」路上超多人拿！網認證：百搭又便宜

日前有網友驚呼，許多妹子把購物袋當成包包在用，無獨有偶，一名網友也發現，不管是公司、學校甚至路上，許多男女生都會拿無印良品一款麻布提袋，「有什麼魔力嗎？」文章引起熱議，一票網友大讚「超耐用不容易髒，而且可以隨便亂扔也不容易壞掉，上班都只用這個包！」

遙感探測專家奪勞力士大獎

遙感探測專家奪勞力士大獎

元宵小提燈 不需要用到一顆電池

元宵小提燈 不需要用到一顆電池

黃色小鴨全球漂流「背後的故事」

黃色小鴨全球漂流「背後的故事」

《海洋保育法》是什麼？　5大重點總整理

《海洋保育法》是什麼？　5大重點總整理

關鍵字：

勞力士雄才偉略大獎地球永續環保生態

讀者迴響

熱門新聞

周曉涵誤PO「雙人床上運動片」！爆分手小13歲鮮肉男

下波「全台有雨」冷空氣恐更強　最低溫時間曝

即／國3北上重大車禍　10車連撞封閉2線道

即／威力彩頭獎5.34億　今晚一注獨得

即／理科太太不忍了！千字文揭前夫惡行

年輕男女百貨公司公開交疊　櫃姐嗨到笑出來

曝男友床上超加分7招！　她閃瞎一票單身狗

YTR象山拍片「路人媽媽長太美」網暴動！

台女團唱一半音樂沒了「真實歌聲震撼全場」！

廖峻「血管瘤開刀」裝11支血管支架！

台選手帶300美元出國奪冠！電競協會發文被酸爆

前夫反擊理科太太：房子是我們買的！

墜樓地點位於新商場　台中29歲女12F摔墜亡

Makiyo瘦25公斤「飲食控制法公開」：少量多餐很傷身

爆頭台男黑歷史曝！人稱「少爺」...疑這原因惹殺機

更多

最夯影音

更多
Makiyo花一年爆瘦25公斤 試各種方式..喊：糖是最不好的！

Makiyo花一年爆瘦25公斤 試各種方式..喊：糖是最不好的！
警執法過激亂開單屢遭申訴　板橋分局列「優先汰除名單」

警執法過激亂開單屢遭申訴　板橋分局列「優先汰除名單」

作家H直播痛哭道歉！「我不是恐怖情人」　喊話陳珮甄：想回到3天前一家團圓

作家H直播痛哭道歉！「我不是恐怖情人」　喊話陳珮甄：想回到3天前一家團圓

飼主跛腳愛貓竟跟著「掰咖」？　醫檢查吐超窘真相：在模仿妳

飼主跛腳愛貓竟跟著「掰咖」？　醫檢查吐超窘真相：在模仿妳

控John離婚1年仍盜用100萬！　理科太太：受夠他演戲裝可憐

控John離婚1年仍盜用100萬！　理科太太：受夠他演戲裝可憐

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面