台男爆頭命案！5嫌疑逃出泰國　鄰居驚恐聽見槍響：全都說中文

記者張寧倢／編譯

44歲台灣男子石茂強25日陳屍在泰國曼谷蘇凡納布機場（Suvarnabhumi Airport）附近一處廢棄餐廳，頭部受槍傷。泰國警方調閱監視器查出可疑車輛曾停在曼谷一棟住宅外，疑似是最初的槍擊現場，估計至少5名嫌犯已逃出境。附近鄰居曾看到一群用中文交談的人頻繁進出住宅，隨後又聽到槍響，嚇得躲回家中。

▲44歲台灣死者石茂強在泰國遭槍殺身亡。（圖／翻攝自泰媒dailynews.co.th）

綜合dailynews等泰媒報導，北欖府警方與蘇凡納布機場警察局25日深夜10時突襲搜索位於曼谷叻拋區（Lat Phrao）拉普拉考路（Lat Pla Khao Road）一處集合式住宅社區，因為疑似被嫌犯用來棄屍的紅色馬自達轎車曾經停在其中一棟住宅外。

附近鄰居宣稱，這棟住宅產權屬於一名泰國人，但去年12月份左右被一名華裔青年租用，但經常只看到一位20歲左右的泰國女子獨居於此，偶爾會有大概3到4名華人前來，死者就居住在社區內5巷一帶。

另一名住在附近的鄰居則稱，他在25日凌晨2點左右看到死者騎著一輛摩托車來到這棟房子，隨後，又有2名男子開車過來，兩人拖著相當大的行李箱進屋。泰媒Thai PBS則稱，行李箱的大小約16吋，且泰國女子先開車抵達，死者則是騎著摩托車跟在其後。

這名鄰居表示，他聽到這些人是都用中文說話與交談，一行人一直在這棟房子進進出出，直到凌晨3點左右，他聽見一聲像是槍聲的聲響，大約15分鐘後，又聽到第二聲，他心生恐懼於是躲回室內，並沒有看到其他任何事。

泰媒報導指出，可疑的紅色馬自達車輛被發現停在從機場附近的公路，同行的還有一名泰國女子，據稱是紅色轎車車主的前妻，當天下午1點被監視器拍到疑似準備出境前往柬埔寨。警方估計至少有5人涉案，而且可能均已潛逃出境，但其他細節尚未公布。

▼可能涉案並潛逃出境的泰國女子。（圖／翻攝自泰媒dailynews.co.th）

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