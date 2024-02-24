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打造木柵慶元宵文化！　千人踩街遊行體驗彩繪臉譜、燈籠

▲▼集應廟舉辦「木柵元宵節嘉年華會」，北市副市長林奕華、文化局長蔡詩萍受邀出席。（圖／木柵集應廟提供）

▲集應廟舉辦「木柵元宵節嘉年華會」，北市副市長林奕華、文化局長蔡詩萍受邀出席。（圖／木柵集應廟提供）

記者陳家祥／台北報導

2月24日元宵節，木柵集應廟、木柵里辦公室及周邊學校聯合舉辦木柵元宵節千人踩街遊行活動，現場超過200位學齡孩童報名體驗臉譜彩繪，超過600名學童手繪燈籠參與競賽，傍晚更是聚集超過2000人與保儀尊王(尪公)一起踩街遊行，遊行隊伍超過300公尺。本活動不僅保存在地文化特色、宣揚傳統習俗，同時打造媲美天母萬聖節的「木柵元宵節嘉年華會」。

本次活動是木柵集應廟首創，為喚起學童與家長對於我國傳統文化的重視，特別舉辦木柵元宵節踩街遊行活動，過去木柵地區有提燈籠、舉火把慶元宵的傳統，但隨著社會發展，傳統活動鮮少見到，希望可以藉此讓人與人高度連結的活動，重新回到社會當中。

台北市副市長林奕華表示，今天代表蔣萬市長來祝大家元宵節快樂，她說，這邊是她的發源地，很像是回到娘家，木柵集應廟對於在地教育提供許多的幫助，也是考試求文昌必拜的廟宇，很高興看到這麼多的家長帶孩子一起參與在地活動。

文化局長蔡詩萍則說，他自己也住在政大周邊，知道木柵集應廟是非常具有歷史的，關於木柵集應廟之後要爭取無形文化資產，文化局樂見也會盡力協助。

▲▼集應廟舉辦「木柵元宵節嘉年華會」，北市副市長林奕華、文化局長蔡詩萍受邀出席。（圖／木柵集應廟提供）

木柵集應廟主委張敏男表示，今日活動不僅有千人踩街遊行，也舉辦猜燈謎與彩繪燈籠競賽，讓孩童可以度過一個有趣又充滿過年氛圍的傳統元宵節，也希望這次活動的成功可以讓木柵慶元宵成為一個地方重要活動品牌，活化木柵當地的街區，打造出「木柵元宵節嘉年華會」。

木柵集應廟顧問蔡峻維表示，此次活動不只是在地人參與，政大亞太研究英語碩士學程的國際學者與學生也一同參與，他們來自各國包含：奈及利亞、菲律賓、南非、印尼等國，一起舉傳統火把參與木柵元宵踩街遊行活動，顯示本次活動不只是在地，更具有國際觀光價值。

▲▼集應廟舉辦「木柵元宵節嘉年華會」，北市副市長林奕華、文化局長蔡詩萍受邀出席。（圖／木柵集應廟提供）

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