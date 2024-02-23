剛辦完婚禮就被綠　新郎發現「新娘和伴娘舌吻」崩潰：我要離婚

▲男子發現妻子和伴娘在婚禮熱吻。（圖／示意圖／CFP）

記者李振慧／綜合報導

國外一名男子在婚禮上發現，剛新婚的妻子酒醉後竟然舞池中與伴娘火辣舌吻，氣得他當場離開婚宴現場，後來蜜月也取消不去，雖然妻子事後不斷向他強調當時只是酒後亂性，但他還是無法接受，在網路上詢問大家意見。

這名男網友在國外論壇Reddit上發文表示，24歲的他與妻子交往約4年，而在他們交往期間，他發現妻子雖然喝酒頻率不算誇張，每周大約只喝一次，但是只要喝醉就會隨機和其他女子熱吻。

男網友表示，他曾經和妻子明確表示過，很討厭妻子酒後跑去亂親別人，即使親的對象是女性他也覺得這是外遇，沒想到妻子竟然在結婚日當天再犯，和伴娘在舞廳中旁若無人火辣舌吻，讓他無法接受。

男子表示，這件事情不但讓他取消蜜月行，現在甚至考慮離婚，「我妻子她從哭著求我，到現在責怪我無緣無故拋棄她，好像我是大渾蛋，但她才是那個一次又一次傷害我的人」，想詢問網友意見，是不是自己反應過度。

貼文引發討論，結果大部分許多網友都支持男子，「老實說，我覺得你能忍這麼久很誇張」、「婚前發現她是慣犯，當初就不應該結婚」、「她明知道你不喜歡，卻還是這樣做，問題真的很大」。還有人認為，「她如果在你面前都這麼誇張了，相信你不在的時候，背後一定玩更凶」，幾乎一致都是勸男子分手。