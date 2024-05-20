台女「英國前夫、澳洲男友」1死1重傷　詭異行徑曝

▲楊女為肖雷案至北檢（圖）出庭時，被民眾目擊換過衣服才離去。



圖文／鏡週刊

檢警調查大衛的死因，首先聯繫英國在台辦事處，也請大衛的弟弟向英國政府查詢，但台、英二地都查不到大衛死亡的紀錄，亦即大衛死了1年多，楊姓妻子不但沒將死訊告訴大衛的家屬，也未依規定向英國政府通報，很不尋常。

更詭異的是，大衛去年1月因身體不適被送到台北市松山區某醫院救治，送醫時出現休克、血尿、凝血功能失常等症狀，與肖雷十分類似，但大衛當時狀況危急，急救後仍不幸死亡，收治的醫師事後告訴檢警，大衛明顯中毒，懷疑他跟肖雷一樣，應是吃了「超級華法林」強效老鼠藥，但當時醫護急著搶救，來不及留下大衛的血液或其他檢體。

▲楊姓女子（圖）的丈夫及男友1人死亡、1人重傷，檢警懷疑她涉嫌下毒。

因大衛是非自然死亡，醫院依規定通報轄區派出所，不過，承辦員警疑似便宜行事，沒有進行刑事相驗就把遺體發還給楊姓女子，楊之後找上葬儀社配合的醫師開立死亡證明，還要求在死因欄加註心臟疾病，隨即將遺體火化。

為了釐清真相，檢警重啟調查，結果發現大衛死後沒多久，楊姓女子就透過交友軟體認識肖雷，中毒後的肖雷返國救治，楊雖被列為嫌疑人，但仍透過交友軟體繼續搭訕外國人，行為舉止與喪夫的寡婦不同，看起來非常享受單身。

▲警方欲拘提楊女時，發現她早一步住進專科病房。

另一名知情人士B先生告訴本刊，之前曾有人目擊楊姓女子為了肖雷中毒案出庭，她開庭前一切正常，但庭訊時卻突然身體不適，甚至好幾度昏厥在親友懷中，開完庭後又精神奕奕，甚至換了另外一套衣服，十分詭異，檢警掌握消息後認為楊問題很大，跟大衛的死脫不了關係，決定展開行動。

檢警以大衛死亡案關係人為由，搜索楊姓女子位於新北市的住處，結果發現大衛的骨灰與多張信用卡，後來要拘提楊到案說明，才得知她自稱精神狀況出問題，早一步住進醫院。原來她在肖雷中毒案後，陸續犯下多起順手牽羊的竊案，都由家屬出面向警方說明，不排除她裝病脫罪，近日將再次約談。



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