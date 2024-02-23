射48枚巡飛彈恐怖火力　陸新型無人作戰艇「不講武德」

▲武裝無人艇模型「雷霆A2000」亮相沙烏地阿拉伯世界防務展。（圖／翻攝自騰訊軍事）

軍武中心／綜合報導

中國無人作戰系統持續推陳出新亮相國際，今年2月初在沙烏地阿拉伯舉辦的世界防務展上，公開一款武裝無人艇模型「雷霆A2000」。據了解，該艇左右舷各自搭載一部24單元發射器，可部署遠程巡飛彈，對數十公里外的海上或陸地目標發動攻擊，其強大火力讓陸媒直呼：「不講武德」。

據《環球時報》旗下官方微信「樞密院十號」指出，這種無人作戰艦艇由中國船舶工業總公司（CSSC）研製，主要用於沿海水域的海上作戰。該艇排水量約280噸，長45米，採用三體船設計，同時使用兩台柴油發動機提供動力，最高航速高達35節。其外形為典型的隱形設計，寬大的甲板還可容納垂直起降的無人機。

該報導引述美國「海軍新聞」（Naval News）指出，雷霆A2000所配備武器相當強大。首先在防空武器方面，主要依靠8單元垂直發射系統，可容納不同型號的中近程防空導彈，未來可根據需要配備紅旗-10防空導彈，具有高效的防空能力。

但更讓人驚嘆的是，雷霆A2000無人艇還在右舷和左舷各自搭載了一部24單元發射器，據中方人員透露，其中部署的是遠程巡飛彈，這意味著該無人作戰艇可以對數十公里外的海上或陸地目標發動隱秘攻擊。報導強調，「可以想像，從雷霆A2000無人艇上發射的多達48枚巡飛彈，將會給對手造成何等威脅。」

此外，雷霆A2000還具備協同指揮作戰能力，可在操作範圍內指揮較小的無人艇的能力，同時為附近艦艇提供防空掩護。透過展場現場照片可以看到，該無人艇的周圍還陳列著多型體積更小的無人艇，擁有各自不同功能，雷霆A2000通過指揮其他無人艇與空中無人機協同作戰，將具備挑戰更大型主戰艦艇的恐怖戰力。

值得注意的是，雷霆A2000還可以搭載垂直起降無人機。外媒認為，中國計劃將該無人艇作為沿海水域的戰力倍增器，它能適應各種環境，在和平時期執行偵察和監視任務，戰時能參與「反介入/區域拒止」行動，可獨立作戰或成為艦隊的一部分。