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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台灣對外FTA數目8個變5個　王鴻薇示警：恐淪貿易協定孤兒

▲▼國民黨立法委員王鴻薇、新北市議員林國春、林金結召開「法務部查緝介選鎖定新住民！藍怒轟：「過去喊家人！選舉時政治追殺！」」記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲立法委員王鴻薇。（資料照／記者湯興漢攝）

政治中心／台北報導

對於行政院近日重新提交終止「中華民國（臺灣）與薩爾瓦多共和國暨宏都拉斯共和國自由貿易協定」到立法院審議， 立法委員王鴻薇22日表示，蔡政府任內一口氣終結了三個FTA，台灣對外FTA的數目由8個減少為5個 ，國人應該憂心台灣恐淪為貿易協定孤兒 。

王鴻薇表示， 我國自民國103年起陸續簽署的8項自由貿易協定，但在蔡英文總統任內，繼尼加拉瓜之後，行政院又陸續送交薩爾瓦多與宏都拉斯斷交終止的自由貿易協定。

王鴻薇認為，我國目前僅剩下巴拿馬、瓜地馬拉、新加坡、紐西蘭、中國大陸五個自由貿易協定（FTA)及巴拉圭、史瓦帝尼、馬紹爾、貝里斯四個經濟合作協議(ECA)，雖然與巴拿馬斷交，FTA未終止，但也是有可能會隨時終止，加上與中國大陸的ECFA也搖搖欲墜，台灣在參與區域經濟整合不增反減的情形下，很可能成為國際貿易的孤兒。

▲台灣對外FTA數目由8個減為5個。（圖／翻攝王鴻薇臉書）

▲台灣對外FTA數目由8個減為5個。（圖／翻攝王鴻薇臉書）

王鴻薇指出，過去行政院長及經濟部都曾表示，終止與薩國貿易協定，對我國整體貿易影響有限，但這無法掩蓋我國國際貿易及參與區域經濟整合受挫。我國長期希望爭取加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）、區域全面經濟夥伴協定（RCEP），甚至印太經濟架構，還為此提高標準、開放外國產品，仍然被拒於門外。

此外，王鴻薇也強調，參與區域經濟整合是我國外交人員長期積極爭取的目標，然而近年區域競爭，加上兩岸關係緊張，不只友邦國家減少，自由貿易協定也隨之終止，對我國影響不可謂不大。

王鴻薇呼籲，台灣產業深受國際貿易影響，對產業來說，實質到手的協定比口頭支持更重要，對於執政黨與即將上任的新政府來說，在選邊站、提口號前，應該更為重視並務實推動政策，才能提升我國國際貿易競爭力。

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