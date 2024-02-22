▲台體大疑為10萬租金收回專業教室，舞蹈學生抗議連署休學。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者鄧木卿／台中報導

國立台灣體育運動大學疑似為了要收取10萬元月租，收回原本是舞蹈系的專業教室，讓學生移到較為老舊且不合適的教室上課，系主任今（22）天下午還當場怒斥舞蹈老師「為何在多功能教室上課？」學生們抗議受教權遭到漠視，正連署集體休學，校方表示，10年前是暫時借給舞蹈系使用，如今基於整體考量才交給育成中心管理，並非為了收入逼迫舞蹈系更換教室。

一群舞蹈系學生投書媒體指出，下午1點半，舞蹈系主任在全班學生面前，當面質問授課老師為何選在多功能教室上課？原來，學生們原本是在M1、M2專業教室上課，卻被校方逼迫換到毫不符合舞蹈教學功能的105、106上課，嚴重影響學生受教權。

學生們還說，教育部已來函要求校方恢復上課地點，但校方不但不與學生溝通，也完全漠視教育部的公文，漠視教育部的公權力，為達利益不擇手段。

學生們反應，M1、M2教室的長寬高與空間地板，當時均依專業需求規劃而符合舞蹈專業訓練的教室，滿足訓練時需大量空間位移動作與高空技巧道具，反觀105、106教室，縱深與高度都不足，空間狹小常讓學生動作撞牆與肢體碰撞而受傷。

校方表示，2015年校務基金管理委員會決議興建「學生運動實習中心」時，當時舞蹈系反映上課空間不足，所以才將3樓也就是M1、M2暫借給舞蹈系使用，如今105、106教室已施工修改符合專業上課之用，才決定收回交給育成中心管理用運用，至於學生醞釀休學一事，將持續和學生溝通。