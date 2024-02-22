2生還漁民返陸改口供！控船遭海巡艇頂翻　金檢5點聲明回應

▲2名生還漁民返回中國大陸後，接受陸媒訪問。（圖／玉淵潭天）

記者林名揚、劉人豪／金門報導



14日一艘搭載4名中國船員的大陸籍快艇，在金門海域越界捕魚，遭到金門海巡艦艇攔查，導致船上4人落海釀2死，生還的2名漁民原對我國執法過程沒意見，返回中國大陸後改口稱被海巡頂翻、很失望。對此，金門地檢署表示，其中1人偵詢時說2船有發生碰撞，另1人說沒有感覺船被推撞，且檢察官訊問2人時均有全程錄音錄影。

▲金門地檢署說明，檢察官訊問2人時均有全程錄音錄影。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

金門地檢署說明如下：

一、媒體報導生還之2大陸人民「改口」事件

經查，生還之2大陸人民於海巡署詢問及檢察官訊問過程中，其中一位徐姓男子表示：「陸船於案發時有加速逃逸，兩船有發生碰撞」等語；另一位王姓男子表示：「當時船速很快，沒有感覺船被推撞」等語，檢察官訊問2人時均有全程錄音錄影。海巡隊及本署已對生還之2大陸人民為詳細、完整之調查，該2人均對海巡隊執行程序表示無意見。

二、報載本署證實兩船碰撞事項

有關某媒體報導:「金門地檢:碰撞翻覆」乙事,本署澄清如下:本署並未對媒體就本案意外發生之責任歸屬表示意見，本署發言人及新聞稿均未曾證實雙方船隻是碰撞翻覆。

三、報載本署受「上級指示」事項

有某媒體報導「金門地檢署主任檢察官施家榮稍早表示，該案情細節及責任歸屬部分，上級指示須等結案時才能表示意見」經查，施主任向媒體表示「檢察長」指示，蓋施主任是本署發言人，發言時需經本署機關首長授權，乃屬當然。

四、報載本件遲延報驗事項

有某些質疑者認為本件案發是113年2月14日，為何等到同年月16日第九海巡隊才正式向本署報驗?這是因為，一般向地檢報驗前，司法警察需先對死者家屬製作筆錄，而本案死者家屬在大陸地區，故於案發之113年2月14日海巡隊是先口頭向本署報告，而未於當日即正式報驗，本署並於當日請海巡隊盡速聯絡死者家屬。嗣於同年月16日，本署審酌死者家屬台時間似尚未能確定，故請海巡隊先行報驗。同年月20日複驗後，因死者家屬並未表示對死因無意見，本署將儘速安排解剖遺體以確認死因。

五、報載本署未主動分案事項

部分質疑者認為本署未主動分案調查，但其實本署於113年2月15日(案發次日)，即依據媒體報導主動分「他」字案調查(經分案流程後，該他字案卷面之分案日為同年月16日)。