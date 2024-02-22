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社會 社會焦點 保障人權

獨／上市鋁合金廠遭掛布條討債　下游廠商怨一年多拿不到貨款

▲▼拉布條討債 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲廷鑫公司遭廠商掛布條催討貨款。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者吳奕靖、陳宏瑞／台南報導

上市鋁合金大廠廷鑫實業公司（2358）去年底傳出跳票、拖欠下游百萬貨款及員工12月薪水只領到1萬元等消息。廷鑫當時發布重大訊息澄清，表示他們絕無跳票情況發生；不過，有廷鑫的下游廠商疑似遲遲未收到貨款，今（22）日上午到廷鑫歸仁工廠前，拉布條要求公司還錢。

今日上午8時許，多名受委託的人員開了兩輛車，分別在車上掛上了「廷鑫積欠廠商貨款一年多，出來面對」黃色布條，停在廷鑫公司門口的兩側，因廷鑫目前停工中，所以工廠的人沒有出來制止或做任何動作，整個過程相當平和。

▲▼拉布條討債 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲廷鑫公司遭廠商掛布條催討貨款。（圖／記者陳宏瑞攝）

對於廠商追討貨款的行為，廷鑫公司表示，會打電話給廠商了解一下狀況，也會問一下律師這一件當初是否有過去協商，再看下一步怎麼處理。

廷鑫強調，公司目前雖然停工中，但預計下個月就會復工，而員工的薪資都有正常發放，對於廠商的相關貨款、債務都在持續協商中，而且部分已經完成。

▲▼拉布條討債 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲廷鑫公司遭廠商掛布條催討貨款。（圖／記者陳宏瑞攝）

廷鑫是在去年12月初傳出跳票、拖欠下游百萬貨款及員工12月薪水只領到1萬元等消息，廷鑫也在12月6日晚間發布重大訊息澄清，針對外界跳票等3大負面消息，廷鑫回應如下：

一、 跳票：本公司截至目前為止並未發生跳票事宜。

二、欠薪：本公司11月薪資於11月20發放第一次，於12月5日發放第二次，剩餘部分因作業問題將於12月7日發放。

三、積欠百萬貨款：無法得知媒體報導何指，無法說明。

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