裸身收驚遭老神棍「傳功力」猥褻　少女哭訴自責：我髒了

▲台中75歲黃姓神棍趁收驚猥褻未成年少女，遭判10月徒刑。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者郭玗潔／台中報導

75歲黃姓男子在台中住處擺神壇為民眾收驚、除煞30餘年，前年見未滿18歲的少女小妍(化名)來收驚竟起色心，要求她赤裸上半身躺床，還坐在她身上用嘴舔胸，假藉「傳功力」猥褻得逞。小妍事後立即報警驗傷，案經台中地院審理，依成年人故意對少年犯強制猥褻罪，處黃10月徒刑。可上訴。

判決指出，少女小妍(化名)因發生車禍受到驚嚇，經同學的叔叔介紹，於前年2月13日傍晚由叔叔陪伴到黃男住處收驚。黃男聲稱自己能夠改運、除厄，先拿金紙焚燒幫小妍除煞，表示「我覺得很嚴重」，將小妍單獨叫進小房間內收驚。

黃男一進房就將小妍的上衣脫掉，還打算將她內衣解開，小妍見黃男解不開內衣，誤信黃男要幫她淨身，便自行解開。黃男見狀擅自把手放在小妍胸上，問她「下體有沒有不舒服的感覺？」經小妍回應「沒有」，黃男便要求她躺在床上，直接坐她身上用嘴舔胸，問小妍要不要親嘴遭拒後，又問「下體有沒有不舒服？」，這次小妍回答「有」，黃男立即表示要「傳功力」給她，對她猥褻得逞。

黃男逞慾後，要求小妍不得將這件事告訴別人，不然會「破戒」，隨即走出房門，小妍也趕緊穿好衣服離開，傳訊給同學哭訴「我直接被阿伯偷吃」、「脫我內衣」、「抓我的奶」、「騙（舔）我的奶」、「超噁的啦」，又非常自責表示「笑死很無助欸」、「我髒了」、「怪我自己沒有推開」、「太軟弱」。家人得知小妍遭侵害，立即帶她報警並驗傷，果然在小妍胸部上採到黃男DNA。

全案審理時，黃男否認犯行，堅稱「我只要求她解開上衣第1、2顆鈕釦，將手放在她女胸部中間灌氣」。

不過法官檢視相關證據，認為小妍在案發時已感覺不舒服，但因受驚嚇又礙於黃男宗教說詞和手法，處於無助且難以反抗的狀態，遭黃男猥褻得逞，而黃男犯後迄今未向小妍道歉，依成年人故意對少年犯強制猥褻罪，處10月徒刑。可上訴。