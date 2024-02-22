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社會 社會焦點 保障人權

車停路中不動！警上前查看...開門赫見「副駕妹趴他腿上」

▲▼ 。（圖／）

▲副駕妹子趴在男子腿上睡著。（翻攝自記者爆料網）

圖文／鏡週刊

知法犯法！一名現役軍人劉姓男子日前與朋友在北市KTV狂歡，酒後竟開車載女性友人回家，沒想到他在路口等紅燈時竟在車上「呼呼大睡」，直到交警上前關心發現酒駕，一旁女子還直接趴在他腿上睡著，當場將男子上銬帶回。士林地檢署近日依照公共危險罪起訴劉男。

綜合媒體報導，全案發生於去年12月10日，當時劉姓軍人於KTV歡唱結束後堅持自己開車，清晨5點多載著一名女性友人，一路開至北投區文林北路與承德路六段路口，疑似在等紅燈時不勝酒力「直接睡著」，車輛就卡在道路中央動也不動。

▲▼ 。（圖／）

▲車輛停在大馬路上，值勤交警見狀上前關心。（翻攝自記者爆料網）

據悉，當時一名執勤的交警見狀上前關心，一開車門發現兩人全身散發濃濃酒味，副駕駛座的女子還趴在劉男的腿上昏睡中，立即將男女喚醒！事後劉男進行酒測，酒測值高達0.84毫克。

劉男皆坦承酒駕，表示與朋友在星聚點KTV飲酒歡唱，直到上午5點才散場。士林地檢署偵查後，依公共危險罪將劉男起訴，並依陸海空軍刑法第54條第1項第1款不能安全駕駛動力交通工具罪，將其起訴並向法院聲請簡易判決。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

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