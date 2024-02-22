綠營「外貌羞辱」徐巧芯醜又矮　白喬茵點2原因：仔細想想也還好

▲民進黨立委黃捷與國民黨立委徐巧芯在議場爆發口角。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

民進黨立委黃捷與國民黨立委徐巧芯20日在議場互罵叫囂，然而民進黨高雄市黨部21日卻透過Threads發文酸徐巧芯又矮又醜，隨後刪文，重新發文力戰網友，最後才公開道歉。對此，國民黨高雄市議員白喬茵表示，她一開始覺得有夠扯，但後來想出兩格原因，就覺得這情況「也還好」。

白喬茵21日深夜發文表示，以兩點原因分析民進黨高雄市黨部發文外貌羞辱的事件。首先，民進黨身為國家執政黨，但整個腦子都側翼化了，本來就以挑釁、激化、對立的言論為樂，也真的實際掌控不少側翼粉專。因此，她推測「這可能只是眾多側翼裡面的某一位小編年假吃太飽忘記切帳啦！」

▲▼國民黨高雄市議員白喬茵。（圖／翻攝白喬茵IG，下同）



白喬茵指出第二點則是，民進黨官員都敢在國會殿堂公然羞辱民代了，也敢為了權力保衛戰一再掩蓋髒事欺騙選民、侮辱全國民眾智商，「區區一個高雄市黨部官方帳號批評藍營女戰神的外表又怎麼了嗎？」

最後，白喬茵說，事實證明民進黨從來不懂也不願反省，「很可惜，民進黨連續做12年，等於讓台灣匍匐前進的民主和諧以及社會對錯倒退12年」，並在文末大讚「徐巧芯我女神啦！」

回顧此事件，民進黨高雄市黨部21日先發文酸徐巧芯又矮又醜，被質疑外貌羞辱，與網友力戰後刪文改發「「黃捷比徐巧芯漂亮，這是『主觀認定』，黃捷比徐巧芯身高還高，這是事實。請問講這兩項，有哪裡是在『外貌羞辱』了？！可能是您的標準稍高吧？！」

然而，該文仍讓網友不滿，徐巧芯本人也要求民進黨公開道歉。事後，民進黨高雄市黨部除刪除原本爭議留言，也在下午發文道歉說，對於先前的發文及留言有用詞不妥的地方，小編虛心接受大家的指正，未來會更謹慎留意並加以改進。