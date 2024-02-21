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愛妻絕症病逝！澳80多歲翁太心碎　「偷吞安樂死藥物」跟著走了

▲▼老人,長輩。（圖／CFP）

▲愛妻病逝後，8旬老翁服用安樂死藥物離世。（示意圖／CFP，下同。）

記者吳美依／綜合報導

澳洲昆士蘭州一名婦女罹患絕症，病情嚴重程度符合該州「自願性輔助死亡」（voluntary assisted dying, VAD）條件，卻在預定服用安樂死藥物之前，在醫院病逝。未料，她的80多歲老伴此後情緒低落，甚至影響到自己的健康狀況，最終沒有依法歸還VAD藥物，反而偷偷自行服藥，在家中離世。

ABC及衛報報導，昆士蘭州2023年1月起允許VAD，如果患者符合嚴苛特定條件，可獲准在私人場所自行施用VAD藥物，但必須指定一位聯繫人，負責領取、安全儲存及準備藥物，並在預定施用日期的14天內，歸還未使用或剩餘藥物。

此案發生於去年4月，本月20日在布里斯本（Brisbane）開庭審理。夫妻倆的女兒出庭時落淚表示，父親是個很自律的人，非常嚴肅看待身為VAD聯絡人的責任，但在母親身亡後情緒低落、健康狀況不佳。

▲▼老人,長輩。（圖／CFP）

女兒當天出門辦事，回家後卻發現大門深鎖、百葉窗全被拉上，好不容易進屋後，還以為父親在椅子上睡著，「我用手臂環抱住他，他已經冷掉了」，再怎麼搖晃都沒反應。她看見附近一個打開的盒子，立刻明白發生了什麼事，但也坦言，當初沒想到要自己歸還VAD藥物。

一名VAD護士出庭時表示，根據現行法律，她不被允許自行取回VAD，但多次聯繫父女確認狀況，並且提醒歸還藥物，80多歲死者口頭答應，孰料在期限前一天服藥身亡。她坦言本案存在疏忽，但「我認為我們現在的程序……極大程度上協助提供了更多的安全性。」

法官康乃爾（David O’Connell）坦言，他開始擔心自我施用VAD的法律規定，可能讓未罹患絕症者遭受身體傷害或精神痛苦，「我們有藥物安全及病患自主權，但必須找到鐘擺擺動的方向，獲得正確的平衡。」昆士蘭州的VAD程序正在接受調查，全案法律程序也仍在進行中。

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