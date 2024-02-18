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大陸 大陸焦點 特派現場

老婆導航打錯1個字！他車開一半暴怒　「把妻丟包高速公路」

大陸一名女子被丈夫丟包在高速公路上。（圖／翻攝自微博／鳳凰周刊）

▲大陸一名女子被丈夫丟包在高速公路上。（圖／翻攝自微博／鳳凰周刊）

圖文／CTWANT

夫妻之間難免會有爭執，但因小事就將對方趕下車的行為實在太過分了。近日，湖南長沙一名男子因妻子不小心輸錯導航資訊，導致路線偏離，一氣之下竟將妻子趕下車，並迅速開走，讓無助的妻子不得不報警求助。

據陸媒《鳳凰周刊》報導，湖南長沙一派出所接獲求助電話，一名女子聲稱自己被困在高速公路上，警察在收到報案後，迅速展開應急行動，派員趕往現場協助。

在員警詢問下，這名女子解釋，她和丈夫趁著春節連假外出遊玩，由於對當地路況不熟悉，需要依賴導航系統輔助，結果在輸入資訊時，不慎輸入錯一個字，導致路線偏離。沒想到丈夫情緒失控，一氣之下便將她趕下車。

隨後，警方聯絡到女子的丈夫，以嚴肅的口吻說：「你怎麼可以把親人放在高速公路上呢？萬一她發生事故被車撞倒該怎麼辦。」經過警察的一番訓斥後，丈夫也意識到自己的錯誤。

網友紛紛發表看法，「好的情緒留給了別人，最壞那一面留給自己的家人，這種人最差勁也最傷人」、「情緒不穩定，暴躁易怒」、「這男的在和警察說話時意料之外的溫和禮貌，反而讓我覺得有點害怕」。

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