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2校國小弦樂團聯手動漫音樂會！超狂曲目我推IDOL、鬼滅紅蓮華入列

▲▼光復國小弦樂團、敦化國小弦樂團聯手，舉行二次元動漫音樂會。其中北市光復國小弦樂團，創下連續15年進入全國音樂比賽紀錄。（圖／光復國小弦樂團提供）

▲光復國小弦樂團、敦化國小弦樂團2校聯手，舉行二次元動漫音樂會。其中北市光復國小弦樂團，創下連續15年進入全國音樂比賽紀錄。（圖／光復國小弦樂團提供）

記者林育綾／綜合報導

曾受到颱風影響被迫取消，如今光復國小弦樂團捲土重來，聯手敦化國小弦樂團，再度挑戰高雄衛武營舞台舉行《光風霽衛．敦琴共武》音樂會！為了吸引更多親子族群參與，除了古典樂之外，也將演奏多首熱門動漫曲目，包括YOASOBI在動畫《我推的孩子》主題曲〈IDOL〉、鬼滅之刃主題曲〈紅蓮華〉等，期待為為港都帶來二次元的奇幻音樂盛宴。

臺北市立光復國小弦樂團由知名指揮家許家銘領軍，連續15年進入全國音樂比賽，原計劃在去年（2023）移師高雄衛武營舉辦《光武相遇．弦衛知音》音樂會，不過後來受到颱風影響，被迫取消；今年光復國小弦樂團捲土重來，還力邀請同為北市東區的敦化國小弦樂團，以《光風霽衛．敦琴共武》為主題，再度挑戰登台高雄衛武營，帶來10多首橫跨古典、動漫的曲目。

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據了解，全台有多所國小設置弦樂團，推動基礎音樂教育，其中北市東區弦樂團在近年更是蓬勃發展，在台北市學生音樂團體比賽中，光是北市東區就有11所學校競爭全國賽資格；而光復國小弦樂團（光弦）成立於民國90年，歷年來戰績輝煌，是唯一連續15年進入全國音樂大賽的北市國小弦樂團。

▲▼光復國小弦樂團、敦化國小弦樂團聯手，舉行二次元動漫音樂會。圖為北市敦化國小弦樂團。（圖／光復國小弦樂團提供）

▲北市敦化國小弦樂團，近年演出足跡更遍及各地。（圖／光復國小弦樂團提供）

敦化國小弦樂團（敦弦）則成立於民國105年，多年來積極推動音樂教育，還曾在新加坡第6屆「萊佛士國際青少年藝術節比賽」榮獲合奏金獎的佳績，近年演出足跡更遍及全台大城小鎮。音樂會總指揮許家銘表示，兩校長期有多次受邀到各地演出的經驗，這一次的合作，將展現北市東區小小音樂家們熱情豐沛的音樂活力。

▲音樂會亮點，也包括多首動漫曲目，像是紅遍亞洲的動漫《我推的孩子》主題曲〈IDOL〉。（圖／翻攝自YOASOBI YouTube）

此次兩校聯手合奏，在古典樂曲上將演出蕭士塔高維奇、莫扎特、小約翰史特勞斯、芥川也寸志、李哲藝等知名作曲家的作品。而另一個亮點是，將演出熱門動漫樂曲，包括近來受到全球矚目的知名樂團YOASOBI在《我推的孩子》動畫主題曲〈偶像IDOL〉、草野華余子作曲在《鬼滅之刃》爆紅的主題曲〈紅蓮華〉。

其他動漫名曲還有久石讓在《神隱少女》印象專輯裡的〈千尋的華爾茲〉、《在魔王城說晚安》的〈Gimmme!〉、〈快眠！安眠！スヤリスト生活〉等多首動漫曲目，期望吸引更多族群。

▲▼光復國小弦樂團、敦化國小弦樂團聯手，舉行《光武相遇．弦衛知音》二次元奇幻親子音樂會。（圖／光復國小弦樂團提供）

▲光復國小弦樂團、敦化國小弦樂團聯手，舉行《光武相遇．弦衛知音》二次元奇幻親子音樂會。（圖／光復國小弦樂團提供）

許家銘說，從事音樂推廣教育多年來，感受到疫情期間雖音樂活動多有限制，但不減人們對音樂的喜好與渴望，疫情後看到許多重新出發、更加爆發的能量，這次光弦與敦弦的合作演出，讓樂團孩子體驗國際級音樂舞台的演出魅力，也藉由跨界的曲目規劃，讓親子觀眾在3/8婦女節當天，享有多元奇幻的音樂響宴。

《光武相遇．弦衛知音》二次元奇幻親子音樂會
時間：2024年3月8日（19:00~21:00）
地點：高雄衛武營音樂廳
演出：台北市立光復國小弦樂團、台北市立敦化國小弦樂團、鋼琴 郭宗翰
指揮：許家銘、陳庭漢、劉翔宇
票價：100元/200元，購票可至TixFun售票系統

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