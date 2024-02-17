　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台灣漫畫前進2024台北國際書展！5大展區、人氣書牆　動漫迷必逛

▲▼文策院將以「台漫星際飛船」為概念，在2024台北國際書展策展「台灣漫畫館」。（圖／文策院提供）

▲文策院將以「台漫星際飛船」為概念，在2024台北國際書展策展「台灣漫畫館」。（圖／文策院提供）

記者林育綾／綜合報導

動漫迷必逛！「2024台北國際書展」即將於2/20~2/25在世貿一館舉行，而文策院將以「台漫星際飛船」為概念，策展「台灣漫畫館」，共用17家漫畫出版社、漫畫數位平台等單位加入，帶來5大展區、32部人氣台漫參展，其中還有「主題書牆區」展示年度亮眼新作，讓動漫迷一目瞭然當今台漫銷售趨勢。

▲▼文策院將以「台漫星際飛船」為概念，在2024台北國際書展策展「台灣漫畫館」。（圖／文策院提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲文策院在2024台北國際書展打造「台灣漫畫館」，共17家漫畫出版社、數位平台共襄盛舉。（圖／文策院提供）

此次文策院在2024台北國際書展打造「台灣漫畫館」，共17家漫畫出版社、數位平台共襄盛舉，包括可欣賞beanfun!漫畫星、 CCC追漫台、LINE Webtoon三大數位漫畫平台的台漫作品，現場還有許多好禮優惠。

文策院表示，近年台灣漫畫聲勢、注目程度再創新高，多元開放的島嶼文化，成為台灣創作者的養分，逐漸走出屬於台灣漫畫的特色。今年攤位「星際飛船」概念，象徵每一部作品都是閃閃發亮的星球，踏入展位宛如踏入飛船，降臨每一部奇思妙想的漫畫星球中，一次飽覽各領域受矚目的台漫作品。

5大展區帶來不同體驗，「年度注目台漫介紹區」將各領域精彩台漫一次呈現，介紹32部年度人氣台漫作品，像是金漫獎大賞漫畫《海倫娜與大野狼》、原創IP風雲榜TOP IP《食屍鬼》，還有Netflix改編的影集《乩身》之漫畫版作品。除了中文內容，也提供英文資料介紹，讓外國讀者有機會接觸作品。

「主題書牆區」展示年度亮眼創作，讓民眾一目瞭然當今台漫銷售趨勢，包括拿下博客來年度台漫TOP1銷售、探討性與感情關聯的《直到夜色溫柔》，以及奪下金石堂年度台漫TOP1銷售，BL漫畫《我的助理男友》等。

「數位漫畫平台區」讓現場民眾能透過平板，體驗數位閱讀便利性；「視聽體驗區」聆聽體驗漫畫各種衍生影音；還有與金石堂書店合作、販售各式台漫的「銷售區」。

書展期間也將舉辦2場沙龍活動，包括「星子《乩身》宇宙：傳統與新創的多元轉譯」，由《乩身》作者星子、《乩身》漫畫家 Barz、明華園執行長陳昭賢、華星娛樂總經理李良玉分享跨域改編經驗；以及「一百萬次的揮棒——國民球星彭政閔首部漫畫上線分享會」，由彭政閔、漫畫家楊白、編劇漢寶包、分鏡指導咪牙，展開精采對談。

▲▼文策院將以「台漫星際飛船」為概念，在2024台北國際書展策展「台灣漫畫館」。（圖／文策院提供）

▲書展期間到攤位打卡可拿好禮。（圖／文策院提供）

在台灣漫畫館打卡除了可獲得藏書帆布袋，2/20~2/22打卡還加碼送LINE WEBTOON回饋型代幣100枚，2/23~2/25則送XPG電競口香糖，數量有限，送完為止。

現場也有填問卷抽好禮活動，有機會抽到XPG PRECOG電競耳機、LINE WEBTOON回饋型代幣10枚、beanfun!漫畫星周邊，CCC追漫台周邊等多項好禮，歡迎民眾到場體驗。

台灣漫畫館
2/20~2/25「2024國際書展」動漫輕小說專區
攤位號碼為C520

ET快訊
13要犯護照遭註銷　長相名單曝光！前央行副總裁在列
快訊／炎亞綸牛皮紙袋裝150萬現身！　畫面曝光
妻結婚4年「有3年在懷孕」！毛加恩：忘記妳不腫什麼樣了
獨／林千又不忍了！　「砸螢幕、抓傷男友」內幕全說
快訊／年代旅遊「兩手一攤不賠」！　觀光署說重話
快訊／激吻爆乳熟女照外流　基隆消防局長請辭
快訊／年代旅遊最新聲明：無法賠償旅客

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台灣人出國「為何都不選歐洲？」　PTT曝3大原因：有錢也去不了

台灣漫畫前進2024台北國際書展！5大展區、人氣書牆　動漫迷必逛

醫藥衛生類成高中生熱門科系　專家：選系不選校「不受少子化影響」

年代旅遊不賠！觀光署遺憾「擬開罰至少50萬」　3／5後恐面臨撤照

台東好神煙火晚會2／23登場　炸寒單炸出龍年好彩頭

女兒提案獲賞識！鄰居太太眼紅諷「文筆差」：國文體育老師教的？

快訊／高雄捷運列車三多商圈站前故障！　150名旅客被請下車

黃色小鴨剩8天！他不解「值得看嗎」　過來人大推：可以逛很久

獨／欠千萬租金還違規營業　香蕉碼頭董娘：女兒在管...還給假電話

補班日小確幸！LINE「17組免費貼圖」又來了　一鍵輕鬆下載

水電行父子國道北上工作　疑未注意路況撞緩撞車1死

晚安小雞、阿鬧遭判刑2年！柬埔寨：寫好劇本計劃拍靈異片

慈妹被KID攔腰抱起「掉出車頭燈」　露美腿疑走光！緊急被P小草莓

晚安小雞、阿鬧上銬現身　下跪道歉請求柬埔寨原諒

爸抓萌柴雙腳輕舔肉球　牠崩潰哀號：變態啊～

網瘋傳晚安小雞「假逃命片段」　馬路上半蹲遮掩...監視畫面曝

陸女與尪過年返台想補辦婚禮　婆婆不喜歡她「躺馬路」大哭

Jessi嗆朱宇宰「做菜好難吃」XD　喊：啊C...攝影師嚇到腳縮起來

橘貓半夜上廁所堅持要人陪　逼奴才見證整個過程才甘願

温昇豪曝「韓國演員真的很貴...」　為籌拍新劇苦笑：不然就賣腎

台灣人出國「為何都不選歐洲？」　PTT曝3大原因：有錢也去不了

台灣漫畫前進2024台北國際書展！5大展區、人氣書牆　動漫迷必逛

醫藥衛生類成高中生熱門科系　專家：選系不選校「不受少子化影響」

年代旅遊不賠！觀光署遺憾「擬開罰至少50萬」　3／5後恐面臨撤照

台東好神煙火晚會2／23登場　炸寒單炸出龍年好彩頭

女兒提案獲賞識！鄰居太太眼紅諷「文筆差」：國文體育老師教的？

快訊／高雄捷運列車三多商圈站前故障！　150名旅客被請下車

黃色小鴨剩8天！他不解「值得看嗎」　過來人大推：可以逛很久

獨／欠千萬租金還違規營業　香蕉碼頭董娘：女兒在管...還給假電話

補班日小確幸！LINE「17組免費貼圖」又來了　一鍵輕鬆下載

21歲大陸男偶像突告別「你們要照顧好自己」　秒刪道歉文結局逆轉

長灘島渡假飯店推薦！雙人房1500元有找　走路就到絕美白沙灘、新夜市

熊熊大腿長「巨型水泡」！8天沒洗頭　產後1周揭近況：人生第一次

龜山警連救4弱勢　還邀獨居男享海鮮料理「找回年節感覺」

台灣人出國「為何都不選歐洲？」　PTT曝3大原因：有錢也去不了

法國與烏克蘭簽署10年安全協議！　承諾2024提供千億軍援

出席林憶君服務處揭牌儀式　柯文哲：擴大民眾黨花東服務量能

台南古蹟延平郡王祠　開山王廟虎爺將軍開光安座

台灣漫畫前進2024台北國際書展！5大展區、人氣書牆　動漫迷必逛

杜絕詐騙犯棄保遣逃　藍委提加重潛逃刑責、註銷潛逃者護照

白文鳥閉眼仰躺「煮沸熱水」被瘋傳　飼主急貼真相笑翻12萬人！

生活熱門新聞

補班日小確幸！LINE「17組免費貼圖」又來了

初九「天公生」5星座有神助！

柬埔寨不保護嫌犯！　「晚安小雞」本名公開了

年終1萬開工紅包50元　宅配通工會氣炸

人力銀行：過年後有9成員工想跳槽

「雨水」到！好運3招、3生肖轉運

北市立德Cafe83餐廳宣布歇業　關門原因曝

晚安小雞「大鬧柬埔寨」！背後4主角曝光

鋒面即將抵達！今晚北東有雨　氣溫「急降12度」時間曝

「5生肖」慘了！2024犯小人「恐衰一整年」

台北燈節詭異1幕遭酸「提早中元普渡」　全場嚇壞

年收250萬先生小孩or買房？全場答案一面倒

初九拜天公最佳時間曝！命理師揭8禁忌

開工鞭炮「炸出超巨8888」被炎上！店家急道歉

更多熱門

相關新聞

金馬得主李康生百位影人連署槓文策院

金馬得主李康生百位影人連署槓文策院

去年11月文化內容策進院（簡稱文策院）邀請了全球影人來台參與的TCCF創意內容大會才剛風光落幕，就傳出將對原有影視國際合作政策將有諸多調整，但由於其對於政策上的語焉不詳與不透明，已引起了世界各國影視機構及國際媒體的關注。

賣罐裝符水？「神明便利商店販賣機」現蹤

賣罐裝符水？「神明便利商店販賣機」現蹤

小叮噹➝哆啦A夢　國漫館開箱回憶殺

小叮噹➝哆啦A夢　國漫館開箱回憶殺

人氣「台漫線上書展」免費借閱

人氣「台漫線上書展」免費借閱

威剛合作文策院投資台灣內容產業

威剛合作文策院投資台灣內容產業

關鍵字：

台灣漫畫台漫文策院

讀者迴響

熱門新聞

林千又被男友家暴坦言已非第一次

女高中生看完病失聯　跌落月台遭普悠瑪撞斃

帶3孩到機場「才發現沒買票」！

快訊／遭林千又控家暴！賴姓富商曝光「滿身傷痕照」

劉德華新片《紅毯先生》突宣布撤檔！春節上映8天票房慘

補班日小確幸！LINE「17組免費貼圖」又來了

林千又14個愛馬仕包被偷　涉案富商搬貨畫面曝

父子精液注入體內　她產子不知爹是誰

他才是造假始祖！片段超扯　網：以前很愛看

初九「天公生」5星座有神助！

台鐵科工館站旅客摔落月台遭進站列車輾斃　

柬埔寨不保護嫌犯！　「晚安小雞」本名公開了

林千又遭家暴照「滿是瘀青」！曝富商男友曾送車求撤告

洗碗精「含抗菌成分」沒比較乾淨？3種標示別買

基隆消防局長爆婚外情！摟腰滾床親吻照流出

更多

最夯影音

更多
水電行父子國道北上工作　疑未注意路況撞緩撞車1死

水電行父子國道北上工作　疑未注意路況撞緩撞車1死
晚安小雞、阿鬧遭判刑2年！柬埔寨：寫好劇本計劃拍靈異片

晚安小雞、阿鬧遭判刑2年！柬埔寨：寫好劇本計劃拍靈異片

慈妹被KID攔腰抱起「掉出車頭燈」　露美腿疑走光！緊急被P小草莓

慈妹被KID攔腰抱起「掉出車頭燈」　露美腿疑走光！緊急被P小草莓

晚安小雞、阿鬧上銬現身　下跪道歉請求柬埔寨原諒

晚安小雞、阿鬧上銬現身　下跪道歉請求柬埔寨原諒

爸抓萌柴雙腳輕舔肉球　牠崩潰哀號：變態啊～

爸抓萌柴雙腳輕舔肉球　牠崩潰哀號：變態啊～

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面