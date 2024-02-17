台灣漫畫前進2024台北國際書展！5大展區、人氣書牆　動漫迷必逛

▲文策院將以「台漫星際飛船」為概念，在2024台北國際書展策展「台灣漫畫館」。（圖／文策院提供）

記者林育綾／綜合報導

動漫迷必逛！「2024台北國際書展」即將於2/20~2/25在世貿一館舉行，而文策院將以「台漫星際飛船」為概念，策展「台灣漫畫館」，共用17家漫畫出版社、漫畫數位平台等單位加入，帶來5大展區、32部人氣台漫參展，其中還有「主題書牆區」展示年度亮眼新作，讓動漫迷一目瞭然當今台漫銷售趨勢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲文策院在2024台北國際書展打造「台灣漫畫館」，共17家漫畫出版社、數位平台共襄盛舉。（圖／文策院提供）

此次文策院在2024台北國際書展打造「台灣漫畫館」，共17家漫畫出版社、數位平台共襄盛舉，包括可欣賞beanfun!漫畫星、 CCC追漫台、LINE Webtoon三大數位漫畫平台的台漫作品，現場還有許多好禮優惠。

文策院表示，近年台灣漫畫聲勢、注目程度再創新高，多元開放的島嶼文化，成為台灣創作者的養分，逐漸走出屬於台灣漫畫的特色。今年攤位「星際飛船」概念，象徵每一部作品都是閃閃發亮的星球，踏入展位宛如踏入飛船，降臨每一部奇思妙想的漫畫星球中，一次飽覽各領域受矚目的台漫作品。

5大展區帶來不同體驗，「年度注目台漫介紹區」將各領域精彩台漫一次呈現，介紹32部年度人氣台漫作品，像是金漫獎大賞漫畫《海倫娜與大野狼》、原創IP風雲榜TOP IP《食屍鬼》，還有Netflix改編的影集《乩身》之漫畫版作品。除了中文內容，也提供英文資料介紹，讓外國讀者有機會接觸作品。

「主題書牆區」展示年度亮眼創作，讓民眾一目瞭然當今台漫銷售趨勢，包括拿下博客來年度台漫TOP1銷售、探討性與感情關聯的《直到夜色溫柔》，以及奪下金石堂年度台漫TOP1銷售，BL漫畫《我的助理男友》等。

「數位漫畫平台區」讓現場民眾能透過平板，體驗數位閱讀便利性；「視聽體驗區」聆聽體驗漫畫各種衍生影音；還有與金石堂書店合作、販售各式台漫的「銷售區」。

書展期間也將舉辦2場沙龍活動，包括「星子《乩身》宇宙：傳統與新創的多元轉譯」，由《乩身》作者星子、《乩身》漫畫家 Barz、明華園執行長陳昭賢、華星娛樂總經理李良玉分享跨域改編經驗；以及「一百萬次的揮棒——國民球星彭政閔首部漫畫上線分享會」，由彭政閔、漫畫家楊白、編劇漢寶包、分鏡指導咪牙，展開精采對談。

▲書展期間到攤位打卡可拿好禮。（圖／文策院提供）

在台灣漫畫館打卡除了可獲得藏書帆布袋，2/20~2/22打卡還加碼送LINE WEBTOON回饋型代幣100枚，2/23~2/25則送XPG電競口香糖，數量有限，送完為止。

現場也有填問卷抽好禮活動，有機會抽到XPG PRECOG電競耳機、LINE WEBTOON回饋型代幣10枚、beanfun!漫畫星周邊，CCC追漫台周邊等多項好禮，歡迎民眾到場體驗。

台灣漫畫館

2/20~2/25「2024國際書展」動漫輕小說專區

攤位號碼為C520