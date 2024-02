以色列再攻擊加薩醫院！稱「院內藏有人質」　醫護在砲火中逃難

▲納賽爾醫院(Nasser Hospital)遭以色列襲擊。(圖/翻攝自X)



記者張方瑀/綜合報導

以色列軍方15日證實對加薩南部規模最大、位於汗尤尼斯(Khan Younis)的納賽爾醫院(Nasser Hospital)發動襲擊,並稱該處可能藏有被俘人質和人質的屍體,而巴勒斯坦激進組織哈瑪斯則表示,這一切都是謊言。

BREAKING: LIVE VIDEO OF MOMENT ORTHOPAEDIC DEPT AT NASSER HOSPITAL IN KHAN YUNIS ATTACKED pic.twitter.com/8U1qad4A17