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以色列再攻擊加薩醫院！稱「院內藏有人質」　醫護在砲火中逃難

▲▼納賽爾醫院（Nasser Hospital）遭以色列襲擊。（圖／翻攝自X）

▲納賽爾醫院（Nasser Hospital）遭以色列襲擊。（圖／翻攝自X）

記者張方瑀／綜合報導

以色列軍方15日證實對加薩南部規模最大、位於汗尤尼斯（Khan Younis）的納賽爾醫院（Nasser Hospital）發動襲擊，並稱該處可能藏有被俘人質和人質的屍體，而巴勒斯坦激進組織哈瑪斯則表示，這一切都是謊言。

根據《路透社》報導，以色列軍方對納賽爾醫院發動突擊，從網路上曝光的畫面可以看到，醫院的走廊一片黑暗，充滿了灰塵和煙霧，還有人們此起彼落的尖叫聲和槍聲。

加薩衛生部表示，這場襲擊迫使數十名醫護人員、病患和無家可歸的人撤離，大約有2000名巴勒斯坦人徹夜逃往南部邊境城市拉法，有些人則逃往中部城市代爾巴拉赫（Deir al-Balah）。

無國界醫生組織（Medicins San Frontieres）指出，「醫院在15日凌晨遭炮擊，儘管以色列軍隊告訴醫務人員和病人可以留在設施中，我們的工作人員回報稱現場狀況混亂，死傷人數不明。」

納賽爾醫院是加薩走廊（Gaza Strip）南部數一數二大的醫療設施，也是目前加薩地區僅存少數仍在運作的醫院。無國界醫生組織表示，「我們的醫護人員不得不逃離醫院，將病人留下」。

▲▼納賽爾醫院（Nasser Hospital）遭襲擊後，巴勒斯坦平民逃往邊境城市拉法。（圖／路透）

▲▼納賽爾醫院遭襲擊後，巴勒斯坦平民逃往邊境城市拉法。（圖／路透）

▲▼納賽爾醫院（Nasser Hospital）遭襲擊後，巴勒斯坦平民逃往邊境城市拉法。（圖／路透）

以色列軍方發言人哈加里（Daniel Hagari）表示，根據「可靠證據」顯示，部份人質遭帶到納賽爾醫院，也有部份人質已經身亡，遺體在醫院內。以軍也指責哈瑪斯將醫院用於軍事目的，強調以軍在醫院進行「精確且有限的行動」，「沒有義務」撤離患者或工作人員。

哈加里表示，這次的襲擊行動是由透過特定訓練的以色列特種部隊進行，「部隊的行動精確而且克制，其中一個關鍵目標就是確保納賽爾醫院能發揮重要作用，繼續治療加薩的病患。」

加薩衛生部發言人奇德拉（Ashraf al-Qidra）說，以軍的指控全是謊言，「醫院燃料將在未來24小時內耗盡，威脅到病人的生命，其中包括六名重症監護室的病人和三名新生兒病房的嬰兒。」

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