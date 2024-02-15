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柬埔寨網友罵翻！晚安小雞淪「柬國公敵」上銬示眾　更多罪證曝光

「晚安小雞」驚動柬埔寨！省長+警方開記者會曝更多罪證　柬國網友全罵翻

▲這起事件在柬埔寨網路鄉民的討論度也頗高。（翻自臉書）

圖文／鏡週刊

 網紅「晚安小雞」與同夥「阿鬧」在14日遭到柬埔寨警方逮捕，今（15日）下午西哈努克省長郭宗朗和警方都召開聯合記者會，可見此事驚動柬埔寨全國，就連柬埔寨網路鄉民的討論度也頗高，現在「晚安小雞」儼然成為柬國鄉民的「網路公敵」。

西哈努克省警方在記者會上展示「晚安小雞」拍攝所使用的衣服、軍裝、假槍、理髮器，以及用來冒充鮮血的紅色液體等工具。郭宗朗與警方指控「晚安小雞」等人所拍攝的影片內容為「造假」，嚴重損害柬國形象。當地報導也指出，「晚安小雞」等人被拘留後移送法辦。

「晚安小雞」驚動柬埔寨！省長+警方開記者會曝更多罪證　柬國網友全罵翻

▲從省長到警方聯合開記者會。（翻自臉書）

「晚安小雞」驚動柬埔寨！省長+警方開記者會曝更多罪證　柬國網友全罵翻

▲晚安小雞這件「逃出來的衣服」。（翻自臉書）

「晚安小雞」驚動柬埔寨！省長+警方開記者會曝更多罪證　柬國網友全罵翻

▲警方在公寓找到的「物證」。（翻自臉書）

「晚安小雞」驚動柬埔寨！省長+警方開記者會曝更多罪證　柬國網友全罵翻

▲警方找出的鬼娃。（翻自臉書）

「晚安小雞」驚動柬埔寨！省長+警方開記者會曝更多罪證　柬國網友全罵翻

▲紅色假血。（翻自臉書）

「晚安小雞」驚動柬埔寨！省長+警方開記者會曝更多罪證　柬國網友全罵翻

▲迷彩服也是證物之一。（翻自《柬埔寨時報》）

另一方面，「晚安小雞」事件也引發不少柬國網路鄉民注意，除了當地有部分網紅開始討論晚安小雞的爭議事件，許多網友也紛紛在新聞頻道臉書上留言，大罵晚安小雞並直言「一定要嚴懲」、「他們應該拍一個道歉影片，以正視聽」、「警方做得好」。

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