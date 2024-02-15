晚安小雞「道具擺整桌」　四叉貓酸：去柬埔寨開萬聖節派對？

▲柬埔寨警方開記者會。（圖／翻攝自柬中時報）

記者鄺郁庭／綜合報導

柬埔寨警方逮捕網紅「晚安小雞」後，搜出造假影片時穿的衣服、軍裝、假槍，以及用來冒充鮮血的紅色液體等工具，還有許多鬼娃、長髮鬼面具。外媒曝光畫面後，「四叉貓」劉宇忍不住轉PO開酸，「你們是去柬埔寨開萬聖節派對喔 XDDD」，引發話題。

四叉貓在粉專轉貼《柬中時報》的照片，可以看到柬埔寨警方召開記者會，將晚安小雞拍攝造假影片時穿的衣服、軍裝、假槍，以及用來冒充鮮血的紅色液體等工具通通擺在一張桌子上，當中還有好幾個鬼面具。而晚安小雞、阿鬧也在現場，兩人均上銬，低著頭沒有看向現場媒體的鏡頭。

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看到這幾幕的四叉貓不禁在文中酸，「你們是去柬埔寨開萬聖節派對喔 XDDD」，還表示「電動理髮刀和假血漿都翻到了，幾千元美金也有找到，前天跑來留言說『全身是傷不可能是假的』雞粉跑哪去惹？」

貼文一出，大批網友也不禁直酸，「不說還以為是劇組拍戲呢」、「搞鬼搞怪最後搞死自己XD」、「看來小雞是在『充分準備』後才飛去柬埔寨被抓XD」、「要演鬼片也太不專業」、「下次記得先申請拍攝許可，不然大家看一半就沒了有夠可惜。」也有人驚呼，「靈堂用的奠字桌布也有」、「帶這些東西怎麼過海關的？」