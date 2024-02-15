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日男「臉部抽脂」送命！生前求助遭醫甩鍋　術後1天窒息死

▲▼醫院擠進行開腹手術，發現肚內擠滿血塊。（示意圖／CFP）

▲男子接受臉部抽脂手術後隔天死亡。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

日本大阪府一間美容診所2023年替一名男性病患施作臉部抽脂手術，然而該名男子卻在隔日身亡，死因為出血過多導致頸部腫脹窒息死亡。警方15日依業務過失致死嫌疑將37歲的主刀醫師函送檢方偵辦。據悉，男子術後曾向醫師表達不適，但是醫師卻未提供任何具體的解決與治療方式。

根據《關西電視台》報導，當時48歲的男性死者2023年4月前往大阪市的美容外科診所「HAAB × DREAM BEAUTY CLINIC」接受臉部抽脂手術，然後術後卻出現不良反應，於是他透過社群媒體聯絡醫師，並將自己臉部腫脹的術後照片傳給醫師，請求協助，但是醫師卻沒有提供具體的治療指示。

該名男子在手術後返回九州的家中，但是隔天卻突然身亡，死亡原因是手術導致的出血使得頸部周遭腫脹，進而造成窒息死亡。

警方認為，37歲的主刀醫師明明知道病患是因為出血導致喉嚨與氣管狹窄，如果情況加劇會造成窒息，但是卻沒有做出適當的醫療處置，使得病患死亡，認定其未盡到防止死亡事故發生的義務，因此展開調查，15日更依業務過失致死嫌疑將其函送檢方偵辦。

對此，醫師面對調查時堅決否認犯行並稱，「我已經沒有什麼（醫療處置）可做的了。看到病患臉部照片後，已經建議他到醫院就醫。」

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