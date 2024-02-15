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男遶境扛轎「兒子+狗走失了」　神奇棕柴賴郵局不肯走...助父子團圓

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

▲▼參加九庄媽遶境活動，狗狗不走了孩童落單，扛轎班父親報警協尋。（圖／記者李陳信得翻攝）

記者李陳信得／台中報導

台中市新社區九庄媽遶境活動是新社區重大活動之一，每每吸引大批民眾扶老攜幼前來參與，13日年初四當天，鐘姓男子在遶境活動陣頭中扛轎，急急忙忙地請求警方協助尋找其兒子，表示兒子牽著一隻米棕色柴犬在遶境隊伍中迷失，警方依特徵迅速於新社郵局前尋獲小孩，鐘男感謝警方積極熱心。

據了解，年約50歲的鐘姓轎班，帶著年約13歲的兒子，牽著家中可愛的米棕色柴犬，參與新社區九庄媽遶境活動，途經中和街五段與東新路二路時，由鐘姓男子接力抬神轎，一轉眼的時間卻發現小孩與狗狗都不見了，鐘姓男子急忙請求維護遶境警方協助尋找。

東勢分局新社分駐所所長林欽錤、副所長郭文達、支援警力永源派出所員警蘇彥於獲報後即刻展開搜尋，警方依穿著及牽著米棕色柴犬的特徵，騎機車穿梭遶境隊伍中找尋，約5分鐘後於新社郵局前尋獲男孩及柴犬。鐘姓男子事後驚訝告訴警方，表示其子所牽的柴犬走到新社郵局前就不走了，似乎在等待警方前來，九庄媽再次顯神蹟，家屬非常感謝警方積極與熱心。

東勢分局新社分駐所所長林欽錤在此呼籲，遶境活動及會場民眾人潮洶湧，家長要看好小孩以免迷失。本案由於警方「多用一份心」之主動積極態度，挽救可能發生之危險，其家屬對東勢警方積極為民服務態度，深表高度肯定，也一再表達感謝之意。

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