泰司法部長：前總理戴克辛將提前獲釋　最快17日出獄

▲ 戴克辛去年8月搭機返泰，隨即被捕。（圖／路透）

文／中央社

泰國司法部長今天表示，遭關押的前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）將獲釋，最快可能是在本周末。

備受爭議的億萬富豪戴克辛，曾兩次當選泰國總理，並在2006年一場軍事政變中被趕下台，後來流亡海外多年，中間一度短暫回國。

2023年8月戴克辛再度返國，下機後被捕，法院以涉及貪污和濫用權力罪名判他有期徒刑8年；但幾天後，泰王瓦吉拉隆功（King Maha Vajiralongkorn）將他的刑期減至1年，原預定今年8月出獄。

法新社報導，司法部長塔維（Tawee Sodsong）今天表示，有930名囚犯將提前獲釋，現齡74歲的戴克辛是其中之一 。

塔維告訴記者說，「戴克辛坐牢6個月後，因屬病重或年齡逾70歲的一群，而獲准提前獲釋。」

泰國媒體報導，戴克辛最快17日出獄。

戴克辛因健康情況不佳，在遭判刑的數個小時後便被轉送到警察醫院，導致關於他的謠言甚囂塵上，目前也不清楚他是否曾待在監獄牢房內。

當地媒體報導，戴克辛的家人說，戴克辛入院時有胸悶和高血壓的問題；在接下來的幾個月內，他的家人稱他接受了兩次手術。（譯者：紀錦玲／核稿：張曉雯）