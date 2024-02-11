美2024十大熱門房市曝光　紐約水牛城1關鍵奪冠

▲美國房地產熱。（圖／pixabay）



記者張靖榕／綜合報導

美國房地產科技公司「Zillow」年初分析，發布2024年十大最熱門的房地產市場。「Zillow」高級經濟學家迪瓦吉指出，在工作機會增加遠超過房屋供應的市場，房屋交易速度和價值都有望更快速上升。

根據「Zillow」房地產市場的分析，2024年預計十大最熱門的住宅市場將遍佈美國南部、東北部和中西部。然而，即便這些市場被冠上「熱門」之名，對於潛在買家而言，卻不一定是好消息。

紐約州的水牛城位居熱門市場之首，因為當地預估的工作機會比新增加的建案許可證還多。「Zillow」高級經濟學家迪瓦吉解釋，「在工作機會遠超過住房供應的市場，房屋交易速度和價值都有望更快速上升。」

排名的依據主要包括房屋價值升值、房屋售出時間以及就業增長相對於住房供應的分析。這些數據為潛在買家提供了重要指標，幫助他們決定在何處尋找房屋，同時也示警若想在某些地方買房可能需要謹慎考慮。

買家在熱門市場中的影響

市場的熱度反映了買家之間的競爭程度，當買家多於賣家時，市場就會變得搶手。迪瓦吉進一步補充，這些地區的房屋買家之間競爭將非常激烈，但是他也強調，最熱門的市場未必代表該市場體質就是最健康的。

一些地區的市場增長可能與新創造的就業機會沒有直接關係，反而與氣候或是福利有關，例如佛羅里達州吸引了退休的戰後嬰兒潮一代，他們的需求傾向找一個氣候更溫暖，稅制更友好的地方。美國房地產經紀人協會（NAR）副首席經濟學家勞茨指出，嬰兒潮一代是擁有大部分財富的一代。

同時，部分嬰兒潮世代的人可能以現金買家身份參與市場，因為他們可以利用房屋資產中的資本，如此一來也可能加劇熱門市場中的競爭，使得尋找理想住宅變得更具挑戰性。

房地產市場正在降溫的地方

與此同時，預計今年「最不熱門市場」或競爭較少的地方的房屋價值將下降。這些地方包括紐奧良、聖安東尼奧、丹佛、休斯頓和明尼亞波利斯。迪瓦吉強調，這也和可負擔性有關，如果一個市場變得負擔太大，熱度就可能隨之降低。

總的來說，選擇房地產投資或購屋地點時，全面了解市場特點、競爭程度以及價值趨勢是至關重要的。對於買家而言，更深入的研究和謹慎評估有助於做出明智的投資和購房決策，以確保獲得理想的房產並避免潛在的風險。

「Zillow」在房地產科技領域佔有重要地位，其數據與報告具有指標性，成為許多人在尋找、購買或出售房產時的重要參考資源。