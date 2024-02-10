12生肖沒貓！真相曝光　竟跟「世仇老鼠沒關係」

▲有網友好奇，為何生肖裡沒有現今最受歡迎的貓咪。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

今年為甲辰龍年，說到生肖大家都知道「鼠、牛、虎、兔、龍、蛇、馬、羊、猴、雞、狗、豬」，不過有一名網友卻好奇，為何生肖裡沒有現今最受歡迎的貓呢，貼文一曝光，隨即掀起網友討論，而真相與「老鼠是凶手」的傳說大相逕庭。

現今除了狗外，貓也是不少寵物人選，就有一名網友好奇12生肖內為何沒有貓，在PTT上以「為什麼12生肖沒有貓咪」為標題發文，直喊「太不合理」，文章一曝光，隨即掀起大票網友討論，不少網友紛紛笑喊，「貓的地位＞十二生肖，不需來比」「太傲嬌」「貓貓是皇上，比龍還高級的那種」。

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事實上，關於12生肖沒有貓的傳言有不少故事，據《每日頭條》報導，當時玉皇大帝普召天下動物，按天干地支中12支選拔12屬相，當時是好朋友的貓與老鼠，決定一起去選拔，而貓因怕睡過頭，叮囑老鼠當天記得叫他起床，老鼠也爽快答應，卻沒想到比賽當天，老鼠竟然違背諾言，還被選為了12生肖的首位，貓知道後非常生氣，盛怒之下把老鼠給吃了，從此雙方成了世代冤家。

另一個傳說則是，當時玉皇大帝早已內定好12生肖的動物，而貓也是其中一位，名單則沒有老鼠，接著玉皇大帝派貓去通知其他11種動物時，但正當貓在與牛說話時，老鼠在一旁偷聽，並先下手為強，第一個跑到天宮報到，而玉皇大帝因不辨真偽，當下就排了座位，而當貓通知完所有動物再趕到天宮時，老早已經沒有自已（貓）的位置了，因此貓與老鼠結下深仇大怨，成為不共戴天的世代冤家。

第三個傳說則是，當時貓與老鼠參加渡河比賽時，一同站在水牛身上，不過陰險的老鼠，為了想得到第一名，因此趁貓不注意時，就把貓推到河裡去，因此害貓被除名，導致雙方不合。

然而，在眾多傳說下都是老鼠與貓結怨之下，根據《每日頭條》指出，其實貓原產於埃及，大約在漢明帝時期才傳入中國，但當時12生肖的文化早已形成，加上12生肖也已經老虎這隻大貓，因此小貓也就不用值班了。

不過，越南的12生肖中「貓年」取代了「兔年」，是唯一過農曆貓年的國家。根據《公視新聞網》報導，越南傳統文化專家阮先生說明，「越南文化深植於農業，我們稱之為草木文化。貓更適合存在於這個文化裡，對越南農民而言，貓的角色很重要，能讓鼠輩遠離作物。」

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