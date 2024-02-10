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初一11禁忌曝光！　「忌回娘家」已廢除

▲▼初一禁忌。（圖／翻攝臉書／楊登嵙）

▲初一禁忌。（圖／翻攝臉書／楊登嵙，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

大年初一有不少民俗禁忌要注意，不過隨著時代改變，已經有些禁忌已經消失。命理專家楊登嵙教授列出11項禁忌，早期，可以發現其中「初一忌回娘家」已經不在其中。

▲▼初一禁忌。（圖／翻攝臉書／楊登嵙）

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一、 忌吵架或打罵小孩

不可在這一天吵架或打罵小孩，否則家中恐怕招來官訟是非。

二、 不可灑水、掃地或倒垃圾

以免掃掉家中的財氣，有果皮垃圾可以用撿的，此禁忌初五方可解除。

三、 忌吃稀飯

稀飯以前是窮人家吃的食物，所以新年吃稀飯會觸霉頭，代表來年財運會受阻。

▲▼初一禁忌。（圖／翻攝臉書／楊登嵙）

四、 忌殺生

在新正殺生，恐怕會惹來血光之災。

五、 忌向人要債

除了給對方觸霉頭，對自己也不好。

六、 忌欠錢

若是有欠別人錢，最好在年前還清，讓自己可以無債一身輕的往下一年邁進。

七、 忌睡午覺

俗話說：「男睡田崩，女睡廚垮」。睡午覺是偷懶的象徵，會影響事業運。

▲▼初一禁忌。（圖／翻攝臉書／楊登嵙）

八、 忌打破東西

打破東西是破運的徵兆，萬一打破了，則必須用一張紅紙或紅布將碎片包起來置於神桌下，並口誦「碎碎(歲歲)平安」，初五再拿去丟掉（送窮）。

九、 忌燈全關

大年初一晚上不可把燈全關，尤其是家中有供奉神明的人，開著燈以明亮迎接新的一年到來，也象徵希望、光明一整年。把燈全關，會讓新的一年前途黯淡。

▲▼初一禁忌。（圖／翻攝臉書／楊登嵙）

十、 忌說不吉利的話

這是平時就不該說的，例如「死」「亡」等字，在過年期間更是禁忌，以免招來不良的影響。

十一、 紅包送禮不能是單數

好禮要成雙，所以過年包紅包一定要雙數，例如200、600、800元等，送禮也盡量要雙數，例如一盒鳳梨酥或水果最好有2、6、8、12個，因為單數及4的金額在傳統禮數上，是不吉利的。

過往「初一忌回娘家」習俗並未被列在其中，過往的理由是嫁出去的女兒不要在大年初一天回娘家，最好初二、三回娘家，否則會影響娘家家運。但楊登嵙認為，隨著時代逐漸改變，這些禮俗已悄悄的消失。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

 
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