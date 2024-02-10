員旅變惡夢！國3遊覽車「S型狂甩」壓扁轎車　釀情侶、母子亡22傷

▲去年10月國3發生嚴重車禍，釀成4死22傷。（圖／資料照，下同）



記者黃資真／綜合報導

國道3號南下264K斗六段去年10月21日發生恐怖車禍，新竹耀群科技公司包遊覽車南下前往劍湖山世界遊玩，途中駕駛疑似因超車失控，推擠前方自小客車至隔音牆，導致轎車嚴重變形，不僅車內情侶雙亡，坐在遊覽車最後一排靠窗的母子也身亡，沒想到肇事司機早已是違規慣犯，全案目前仍在調查釐清案件細節。

本案發生在2023年10月21日上午9點43分，新竹耀群科技公司舉辦員工旅遊，包了5台遊覽車要南下到雲林劍湖山樂園遊玩，其中一輛遊覽車卻在經過國3斗六段時失控，將前方轎車往隔音牆推撞後，車尾再撞牆一次，接著往左彈飛至內側護欄，現場揚起陣陣粉塵，地面還留有長長的煞車痕。

其中轎車因強大撞擊力，車身嚴重變形，車內52歲陳姓駕駛、61歲羅姓女友，一度受困在內，救出時已無呼吸心跳，送醫搶救後雙雙宣告不治。

▲轎車遭推撞至外側隔音牆，導致車身受到嚴重擠壓變形。



另遊覽車的右後車尾當場破了一個大洞，因此坐在最後一排靠窗的11歲賴姓男童頭顱嚴重破裂，當場死亡，坐在旁邊的47歲朱姓母親也當場失去生命跡象，送醫搶救不治，坐在同排的賴姓父親與男童龍鳳胎胞姊則是逃過一劫，車內還有22名乘客受傷，共釀成4死22傷的慘劇。

▲轎車內為一對情侶，皆在南部一家宮廟為信眾服務。



遊覽車一名倖存男乘客表示，事發前駕駛就頻頻變換車道、不斷按鳴喇叭一直超車，開車不是很穩，事故發生時連續撞擊，當下便聽到從後方傳來賴父的嘶吼，對於後方的情況心裡大概有底，但自己也不敢回頭看，最後因安全門打不開，改從司機座位處脫困。

事後63歲肇事陳姓司機坦承有開快車，「車速是有一點快、有時會超過120km」，並稱當下是因為要超車才會不慎釀禍，警方訊後依業務過失致死罪嫌，將陳姓司機移送法辦，檢方訊後向法院聲押獲准。

▲遊覽車右後部分撞出一個大洞，坐在靠窗位置的男童因首當其衝，頭顱破裂當場身亡。



公路局調查，這次事故車輛及肇事陳姓駕駛的車、駕籍均正常，事故車輛於2012年12月出廠，上次檢驗日期為2023年10月18日，檢驗結果均正常，該車輛2020年至今共計有6件違停案件，至於肇事陳姓駕駛2015年至2022年底共有9件為超速，1件違規停車，上述違規均已結清；另駕駛所屬之健全通運有限公司未善盡駕駛訓練義務，公路局依法開罰9萬元整並吊扣事故車輛牌照3個月，目前全案仍由檢方調查釐清肇事過程與肇事責任中。