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老是瘦不下來？試試混搭三種運動　1天10分鐘、7天神瘦

▲▼運動誤區。（圖／Unsplash）

▲為追求理想身材，許多人會透過運動來達成目標。（圖／Unsplash）

記者洪菱鞠／綜合報導

天天喊著要瘦身，卻一直瘦不下來，曾協助萬名女性成功塑造身材的私人健身教練石本哲郎，為了解許多人在減重過程中遇到的困難，親自進行了27次「先增肥，再減肥」的實驗，結果發現只做伸展操很難瘦，過度進行有氧運動超過30分鐘，運動後反而吃更多，一般肌力訓練可能只會增肌而非減脂，因此他提出「混搭神瘦運動方法」，並在個人新書中《1天10分鐘，7天神瘦》分享，如何在短短七天內綜合三種運動獲得效果。

《1天10分鐘，７天神瘦》（圖／大是文化提供）

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作者：石本哲郎
摘自：大是文化《1天10分鐘，7天神瘦：不用控制飲食，動作不標準也無妨。一週內混搭伸展、有氧、肌力訓練，明顯腰細、臀高、腿瘦。》
●精選書摘

本書介紹兩種七天運動計畫，不論你是屬於肥胖型、健壯型或隱性肥胖型，都可依照自身狀態和期望，自由選擇方案。
接下來，我要介紹方案規則以及可以事先準備的東西。
什麼是7天神瘦運動？簡單來說，就是：

1天最多活動身體1分鐘，短短7天，就讓妳的體態煥然一新。

「只要一週，就能瘦」，每天花4至10分鐘來活動身體，體態會自然變好。不需要做激烈的肌肉訓練，而是每天做不同的伸展操、有氧運動和一般運動就好，執行的時間短且過程不枯燥，所以容易堅持下去。

這套方法中的每一個動作都很簡單，對於很少運動、不怎麼活動筋骨的人來說，也能輕易上手。透過組合不同運動，帶來加乘效果，因此能讓執行者在短時間內，有效改變自己的外表。

最能獲得效果的運動時間

在特定時間活動身體，能得到較佳的效果。請大家參考下面的建議，以每天最多10分鐘為限，來實踐書中介紹的運動。對於生活忙碌的人來說，可以只遵守「早上剛起床，不要做伸展操」這條規則。

伸展操：起床以外的時間都可以動一動
神瘦運動裡的伸展操，不適合在起床後三十分鐘內來做，因為收效甚微。除此之外，什麼時間執行都可以。

一般運動：適合在用完餐後的2至3小時執行
吃完飯後二至三個小時，是人們最有精力做運動的時段。反之，人空腹時會沒力氣，應避免在此時活動身體。

有氧運動：只要不空腹，任何時間都可以
原則上，任何時段都可以做有氧運動，不過早上剛起床或者是用
餐過後很久才做有氧運動，沒有太大的效果，所以請盡量避開這兩個時段。

開始運動前，先拍照

若外表能看到明顯改變，就能提高幹勁。
執行神瘦運動前，不妨先拍全身照（記得穿可看出身材的服裝，且正面、側面和背面各拍一張），以便和7天後的自己做比較。如果家裡有體組成計（按：可測內臟脂肪、肌肉量、體脂率等各數值的體重機），也可以記錄運動前後的數值。
除了前面提到的原則和注意事項外，剩下需要的，是妳的一點決心！

★本文經大是文化授權，節錄自《1天10分鐘，7天神瘦：不用控制飲食，動作不標準也無妨。一週內混搭伸展、有氧、肌力訓練，明顯腰細、臀高、腿瘦。》一書。

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