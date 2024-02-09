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新春開運日本福袋心測！解鎖「深層恐懼」迎接新的自我

▲▼過年,春節,福袋,心理測驗,恐懼,自我。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲迎龍年春節，玩個趣味心理測驗，從選福袋中看出你內心最害怕的事情是什麼。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

農曆新年除舊布新迎來新氣象，許多人買新衣、新鞋、新家具等，為新的一年妝點豐富生活，其中物超所值的福袋，不僅能享受驚喜開箱的樂趣，還能一次獲得多款好物，更棒的是省下荷包、CP值超高！現實中沒買到福袋沒關係，不妨嘗試日本網站《an.an》的有趣心理測驗，來抽取一個福袋看看運氣，還能根據選擇的福袋一窺自己不為人知的深層心理，知道自己其實害怕的是什麼，新的一年挑戰它並且克服它，成就一個新的自我。

Q：你會購買下列哪些福袋？請憑直覺選擇。

▲▼過年,春節,福袋,心理測驗,恐懼,自我。（圖／取自免費圖庫pexels）

A：帶手柄的福袋
B：長方形福袋
C：抽繩袋福袋
D：盒形福袋

A：選擇有把手福袋的人害怕「脫離常規」

選擇像這樣的基本款福袋，通常是嚮往穩定，不希望因為出其不意的選擇反而得到意料之外的壞結果，不過這也意味著通常這樣的福袋內容物往往趨於普通；因此會選擇這個福袋的你，可能有著害怕「偏離常規」的個性，擔心堅持做自己、背離大多數人會有的選擇，會更容易面臨失敗而感到後悔跟痛苦；但新的一年，如果能合理判斷何時該主動冒險、何時打安全牌，就能夠抓住更大機會、迎來更好的運氣。

B：選擇長方形福袋的人害怕「增加負擔」

通常這款福袋裡裝的是文具和襪子等平價小物，裡頭不太可能出現令人驚奇的東西，而且袋子的形狀也容易讓人猜到內容物。如果你選擇這種類型的福袋，其實是害怕過度消費，不僅增加了不必要的物品，造成心理和物理上的負擔，還會養成浪費的習慣，因此想安穩度過新的一年，記得只保留手邊真正需要的東西，更重視且珍惜長久以來陪伴在你身邊的人事物。

C：選擇抽繩式福袋的人害怕「無聊生活」

用抽繩繫起的福袋袋口緊閉，讓人非常好奇裡面裝的是什麼，而且其實只要一拉開繩子就會鬆開、看到內容物。如果你選擇的是這款福袋，很可能在你內心深處是有著賭徒性格，你害怕日子過得平淡又無聊，寧願經歷負面事件也不願意什麼都沒發生，無趣才是最可怕的敵人。這樣的情緒運用得當能為日常生活帶來許多新奇體驗，新的一年不妨順心而為，透過接受許多挑戰並追求比平常更多的目標來找到專屬的幸福感。

D：選擇了盒形福袋的人害怕「失去保護」

盒子形狀的福袋裡面通常裝著相對高價的商品，需要更牢固的裝置保護著，因此選擇這種款式福袋的你，很可能是非常害怕從某種保護網中掉落下來、失去屏障。其實你不用太緊張，生命中像是最親近的家人、戀人和朋友都對你愛護有加，儘管備受關愛和保護的感覺很好，但有時也需要走出守護的圍牆並用自己的兩隻腳站立，新的一年如果你有勇氣走出舒適圈，說不定會有更好的事情發生在你身上。

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關鍵字：

過年春節福袋心理測驗恐懼自我

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