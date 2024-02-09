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正妹工程師斜槓德州撲克亞洲稱冠！對手被迷倒...加臉書天天傳訊

記者邱中岳／台北報導

身為德州撲克中華國家代表隊選手，打扮時髦、外型亮眼的「她」，在一群男性玩家中顯得格外吸睛！她是劉甄詒（Serina），2023年2月代表台灣參加德州撲克亞洲國家盃，不僅團體賽時與隊友共同擊敗亞洲10支強隊，為台灣奪得冠軍，她個人積分更是在上百位選手中高居第3名，接下來也將前往歐洲世界盃與全球好手較量，為台灣再添榮耀。

對德州撲克有興趣的女生相對較少，尤其能入選為代表隊替國家爭光，而劉甄詒就是難能可貴的例子，她在醉心於德州撲克世界的5年之間，已獲取大大小小國內外冠軍獎盃，其中讓她最難忘的一場賽事，莫過於2023年2月底在香港的亞洲國家盃。

▲▼劉甄詒在德州撲克競技屢創佳績，任職的聯發科也特別辦講座邀請分享經驗。（圖／劉甄詒提供）

▲劉甄詒在德州撲克競技屢創佳績，任職的聯發科也特別辦講座邀請分享經驗。（圖／劉甄詒提供）

▲▼劉甄詒在德州撲克競技屢創佳績，任職的聯發科也特別辦講座邀請分享經驗。（圖／劉甄詒提供）

劉甄詒與中華國家代表隊的1名教練、7名隊員一同前往，高規格的國際賽事特別選在香港的「奧運大樓」舉行，對抗包含中國、新加坡、日本、韓國、印度、菲律賓、蒙古、以色列及香港（2隊）共10支隊伍，3天賽程幾乎是從早到晚不間斷，大家的精力全都維持緊繃狀態，連吃早餐都要一邊討論戰術。

她特別提到此次賽事前所未見的設計，就是選手使用「iPad」比賽，而非一般實體卡牌，發牌時讓每一張桌子的1號位都拿相同的牌，能大大降低撲克牌被「運氣」左右的成分，公平地展現選手個人觀察分析與實力，如此的較勁之下，台灣最終以團體積分大幅甩開第二名的佳績奪得冠軍，其中她的個人積分也衝上所有選手的第3名，而個人第1名由同行教練吳恩慶拿下，1、3名均由台灣隊包辦。

▲▼劉甄詒在德州撲克競技屢創佳績，任職的聯發科也特別辦講座邀請分享經驗。（圖／劉甄詒提供）

劉甄詒在2023年參加中華代表隊前往香港奧運大樓參加德州撲克競技獲得第3名。（圖／劉甄詒提供）

▲▼劉甄詒在2023年參加中華代表隊前往香港奧運大樓參加德州撲克競技獲得第3名。（圖／劉甄詒提供）

緊湊的賽事之中也發生許多小插曲，她笑著說，蒙古隊的選手雖然語言不通，但非常熱情想跟她當朋友，之後還加入她的臉書每天傳訊息，持續了幾個月；還有香港隊的選手讚美她的外型出眾，就算在同張牌桌上廝殺，她贏了還會為她加油歡呼，使緊張氣氛緩和不少，除此之外也認識許多各國好手。

劉甄詒能在需要高度數理邏輯的德州撲克屢創佳績，一切有跡可循，她一路從中山女高數理資優班到台大電機研究所，再進入聯發科成為工程師，還成為公司「活招牌」，2023年中受公司邀請在總部演講，以「聯發科臥虎藏龍」的題材吸引了爆量同仁報名，她分享自己精彩豐富的斜槓人生，鼓勵多方發展個人的興趣與目標，破除工程師生活單調乏味的既定印象。

▲▼劉甄詒在2023年參加中華代表隊前往香港奧運大樓參加德州撲克競技獲得第3名。（圖／劉甄詒提供）

已經獲得德州撲克世界國家盃資格的她，平時除了兼顧工程師工作、持續訓練精進牌藝，也很懂生活、吃美食、旅遊，常在IG大方分享她的日常美照，她還有個感情很好的藝人姐姐甄莉，有時會一起上通告體驗不同人生面向，但熱愛德州撲克的她也強調更願意把寶貴的假日用在打比賽。

▲▼劉甄詒在2023年參加中華代表隊前往香港奧運大樓參加德州撲克競技獲得第3名。（圖／劉甄詒提供）

2024年她的新年新願景，就是即將到歐洲參加世界盃，更高規格的賽事相信會是不同層級的挑戰，她也期待能與世界各國強者切磋進步，並希望再為台灣贏得最高榮譽。

▲▼劉甄詒在德州撲克競技屢創佳績，任職的聯發科也特別辦講座邀請分享經驗。（圖／劉甄詒提供）

▲▼劉甄詒在德州撲克競技屢創佳績，任職的聯發科也特別辦講座邀請分享經驗。（圖／劉甄詒提供）

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