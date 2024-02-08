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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「資深菜鳥」黃珊珊拚入國會　盼打造「讓孩子回得來」安居樂業環境

▲▼立委黃珊珊-過年留稿照片請勿使用。（圖／記者袁茵攝）

▲立委黃珊珊。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

創黨僅4年的台灣民眾黨，在今年大選一鼓作氣拿下8席不分區立委席次，而負責打頭陣的前台北市副市長黃珊珊，儘管早已是家喻戶曉的人物，但黃珊珊其實是「最有經驗的菜鳥立委」；面對這次成功進入國會，黃珊珊感性地說，自己之所以這麼辛苦在選舉，就是希望打造一個對下一代友善的環境。

第11屆立法委員2月1日就職，民眾黨今年拿下304萬334票，得票率22.07％，獲得8席不分區立委席次，《東森新媒體ETtoday》專訪部分新科的民眾黨立委們，對於加入新國會後的任務與展望，依不分區名次分別為黃珊珊、陳昭姿、吳春城、林國成、張啓楷。

1998年當選台北市第二選舉區（內湖區、南港區）議員的黃珊珊，從政經歷已經超過25年，過去曾於2012年、2016年以親民黨黨籍角逐該區立委，但皆不幸落敗。

▲▼柯文哲赴議會專案報告,左為副市長黃珊珊。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲、黃珊珊赴議會備詢。（資料圖／記者李毓康攝）

黃珊珊於2019年接受時任台北市長柯文哲的邀請，加入了台北市政府擔任副市長，而2021年新冠疫情在台灣本土爆發後，身為北市衛生局督導長官的黃珊珊，因與柯文哲一起召開疫情記者會，成為家喻戶曉人物；2022年柯文哲任滿卸任時，黃珊珊以無黨籍身份挑戰台北市長選舉，輸給國民黨籍的對手蔣萬安。

輸掉台北市長選舉、未能順利接班的黃珊珊，選後飛到美國陪伴正在讀書的兒子，當時柯文哲正準備以民眾黨主席身份，投入2024年總統大選，將柯文哲視為「恩師」的黃珊珊2月也趕緊飛回台灣，4月宣布加入民眾黨，擔任柯文哲競選辦公室總幹事一職，並列入民眾黨不分區名單第一名，且成功當選立委、進入國會。

「一句謝謝，可以讓我再拚下去。」加入柯市府後開始要早上7時30分上班的黃珊珊，先後為了市府工作與打選戰，近年來幾乎沒辦法好好休息，面對今年春節總算稍微有點休息時間，黃珊珊直言想要「好好睡覺」，但隨後又說，自己要到處去找好朋友敘舊、走一走，且還得陪柯文哲進行全國謝票之旅，之後便碰上立法院開議，讓一旁記者笑稱「這樣真的休息的了嗎？」

▲▼立委黃珊珊-過年留稿照片請勿使用。（圖／記者袁茵攝）

▲黃珊珊接受本站專訪，身後還有諸多文件等著收拾、搬入國會。（圖／記者袁茵攝）

身為「國會菜鳥」的黃珊珊，本會期要加入財政委員會。黃珊珊說明，其實自己與擁有立委經驗的黃國昌，去哪個委員會都可以，讓其他6人挑有興趣的委員會，但身為「法律人」的她，原本希望可以去司法法制委員會，盼修改一些醫護相關的法規，避免醫病關係緊張，卻因哥哥黃曙光是國安會諮詢委員，為利益迴避，所以不會加入司法法制委員會與國防外交委員會。

至於進入立院後最擔心什麼事情？黃珊珊坦言，自己還得熟悉一下運作方式，雖然因豐富議員經驗，所以對法案並不生疏，但立法目的是否牽涉到利益，這是她比較不熟悉的一塊，例如囤房稅背後涉及的居住正義、財團利益等。

加入立法院之後，黃珊珊強調，自己要做的就是國會改革，「我不明白大家7、8年前宣誓要做的事情，現在為什麼沒有做？聽證有這麼難嗎？這就是當你在野時想做、執政時又覺得有壓力，但對的事情就應該做，不對的事情不要做，為什麼大家要一直做錯的事情呢？」

黃珊珊也說，自己想推動主權基金、數位金融等，台灣與國際連結太低，很多平台受限於法律，造成台灣與國外金融工具差異太大，但台灣身為ICT大國不該如此落後；另外還有稅制改革、居住正義等，至少要把柯文哲在競選總統期間提出的政策，一條條在委員會中提出，「能不能順利改變，就要看藍綠兩大黨願不願意了。」

▲▼立委黃珊珊-過年留稿照片請勿使用。（圖／記者袁茵攝）

投入公共事務多年的黃珊珊，認為擔任公職要有熱誠，從幫助民眾中獲得快樂，就會想繼續做下去，因為自己的同學擔任律師都比她有錢，而「這行（民代）賺不了錢，如果你要講求回報，那就不要做這行。」

黃珊珊也透露，兒子曾問說「妳為什麼要這麼累」，但她告訴兒子，媽媽很努力賺錢、存錢，就是為了把他送出國唸書，「天底下的每一個媽媽，只要有能力的話，一定都希望自己小孩有競爭力。」可是她不希望孩子從此變成一個「外國人」，而是希望孩子從國外讀書、吸取知識後，回台灣能拿比較高的薪水、有比較好的起點。

黃珊珊說，然而台灣現今卻是一個「回不來的環境」，同樣的一份工作，回來台灣就職後，薪水卻變成只剩下三分之一，根本負荷不了出國唸書的成本，「誰不希望回來台灣？在國外可能會被歧視、遇到競爭，語言也沒有那麼通！」可是為了薪水，這些出國讀書的孩子回不來台灣，「所以我告訴兒子，媽媽想創造一個可以讓你回來的環境、讓你能夠回家。」

「不然我55歲了在拚什麼？就是拚讓下一代的生活好一點，就這樣而已啊！」黃珊珊也自嘲，自己其實是一個失職的媽媽，兒子國、高中畢業典禮都只去一下，且在美國的大學開學也沒有去過，「我就買一張機票，兒子就飛過去了，我當時也不知道他學校在哪。」

今年兒子將在5月大學畢業，黃珊珊透露，兒子長這麼大了，第一次向她提出唯一的要求，希望黃可以「有誠意一點的參加畢業典禮」，所以自己早早就向黨主席柯文哲報告「5月初要出國幾天」，好在新任總統要到5月20日才就職，所以5月初應該是最後的看守期間。

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