對方有3兒！1寶媽憂「紅包該包多少」　專家點出：勿為了面子

▲紅包該包多少給親戚小孩，一直是過年討論度高的話題。（示意圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

浙江一名張太太近日表示，自己碰到「紅包難題」，因本身只有一個孩子，但一親戚卻有3個小孩，「若對方包給我的小孩1000元（人民幣，下同），那我要包給3個小孩各1000元，還是1000元平分成3包？」該話題引起熱議。

據《紅星新聞》報導，張太太表示，該親戚本來只有一個女兒，去年生了一對雙胞胎，「雖然也為對方感到高興，但是這麼一來，光這一家就有3個小孩，需要給出3個紅包，壓力大增，今年要包的紅包數量變多了，不得不考慮給紅包降一降金額。」

▲不少長輩在意「紅包成本」的分配。（示意圖／CFP）

她補充說道，每年過年，各家父母難免要算算「成本」，根據自己孩子收到多少，回多少，所以令她每年都很頭疼，不知道對方幫孩子包了多少錢，如果給少了，又會很不好意思，「我到底是按1個人1000元包，還是按3個人1000元包？」

對此，不少人給出建議，「春節期間發紅包，量力而行」、「已跟親朋好友商量好了，不互發紅包，紅包是一種人情往來，你家給500元，我家得回500元，既然這樣，紅包交換來交換去也沒什麼意思」。

▲近年來不少年輕人更在意年夜飯的品質。（示意圖／CFP）

有專家表示，春節發紅包要量力而行，要與自己的收入匹配，切勿為了面子，逞一時之快。紅包是一份祝福也是一份心意，祝福對方新的一年裡面可以健健康康，不要讓金額淡化了紅包真正的寓意，甚至影響彼此間感情。

報導指出，近年來90後的人們在過年期間，比起糾結紅包包多少，更在意年貨的準備、家中招財好物的佈置、過年帶動氣氛的遊戲，這群人中95後更是佔了過半。95後的小徐則表示，「比起想著包多少錢，訂一桌好年菜、買好酒讓家人節日不用下廚，還能多出更多團聚的時間，豈不是更好呢？」