6女參加性愛賽！「15帥+15醜男」供抽籤　她遭騙崩潰：怎麼抽都是他

▲王男模仿AV情節舉辦「性愛挑戰賽」，6女遭騙財騙色崩潰怒告。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳韻如／新北報導

29歲王姓男子模仿AV情節舉辦「性愛挑戰賽」，並稱只要在比賽中勝出，就可以獲得最低100萬、最高2500萬的獎金，誆騙6名女子付費參賽，但最終都是人財兩失。其中一名受害女子事後透露，在性愛挑戰賽過程，王男宣稱，關主是15帥哥、15醜男，但「怎麼抽都是他」，她這才發現上當。新北地院審理後，判王男4年徒刑。可上訴。

經查，王男2022年12月至2023年7月間，透過交友軟體尋找獵物，誆稱要舉辦「性愛挑戰賽」，還稱「闖關總獎金2500萬元」，以此方式誘騙女子繳交千元至上萬元的報名費。

過程中，王男會一人分飾「主辦人」、「關主」等角色，先以主辦人身分向女子說賽制，告訴女子付費後會從帥哥、醜男中隨機抽出考驗的關主，並要求女子口交15分鐘，若未射精即輸掉比賽，且輸了就需與他發生性行為或吞精，贏了則可以獲得100萬至2000萬元的獎金。

其中一名受害者表示，她2023年6月25日參加比賽，當天就有進行口交行為，但她失敗了，還被要求支付9萬元，並且接受一次性行為的懲罰。之後，她又再次收到邀請，以背後式方式進行10分鐘性行為並射出就可贏得600萬，她又再次付了5萬元參賽，最後還是失敗。

女子提到，某次比賽中，王男稱會有30個男子，15個帥哥、15個醜男，「但不管怎麼抽都是王男」。此外，她還與王男出遊日本，但所有金額都是她支付，就連王男買手機，都還是她刷卡幫忙買的。

女子稱，自己前前後後被騙了56萬元，且還與王男口交2次、性交9次。她憤怒說道，「我是為了獎金挑戰才跟王男性交，對方用自導自演方式讓我覺得被騙，我有付報名費，但王卻拿不出獎金，我覺得是遭詐騙」。

不僅如此，王男還以同樣方式誘騙未成年少女，拐騙少女付費並且與她發生關係，少女拒絕再持續配合，竟還遭威脅，要在社群公開兩人關係及參賽過程，讓少女怕得報警，這才讓案情曝光。

檢警獲報後展開調查，發現有6名女子受害，且王男都以相同方式犯案，其中有5人輸掉挑戰後與其性交，因此依強制性交、恐嚇危害安全、詐欺取財等罪起訴王。

法官審理後，認為王男未使用暴力、脅迫等手法犯罪，因此不構成強制性交，但他以高額獎金引誘，構成詐欺得利罪，加上誘騙、恐嚇未成年少女，也構成引誘及以詐術使少年為有對價之性交、恐嚇危害安全等罪。

法官審酌，王男犯後並未與受害女子達成和解，再衡量他的社經地位及經濟狀況後，依詐欺取財、違反兒少性剝削條例等罪，判處王男4年有期徒刑，全案仍可上訴。