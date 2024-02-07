前男友都沒見過素顏！她遭男友突襲後秒被分手　網驚：到底差多大

▲女網友因素顏被男友提分手。示意圖。（翻攝自Pexels）

圖文／鏡週刊

分手理由百百種，不過一名女網友卻驚訝自己慘被荒謬理由提分手，表示因自己都帶妝睡覺，不然就是等男友睡著後卸妝，且在對方睡醒前化好妝，因此歷任男友都不曾見過她素顏，現任男友近日卻突襲看到她素顏樣子，沒想到男友竟提出分手，讓女網友與朋友相當傻眼。

一女名網友在「Zuvio」論壇上透露，自己有高超的化妝技術，完妝後的樣子顏值超高，且各種妝容都能依據穿搭做改變，「除了在家，只要出門基本上都會化妝」，就連連吃宵夜都會化妝，直言眼妝是基本，不過因為皮膚算好所以底妝偶爾會省略。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO也坦言，歷任男友都沒看過她素顏模樣，因為她基本上會帶妝睡覺，不然就是等男友睡著後卸妝，並比對方早起化妝，卻沒想到男友某天去她家突襲，而男友在親眼目睹她在家素顏的樣子後，過沒多久就提出分手，原PO不可置信地直呼，「他說他不能接受我素顏的樣子」；身旁朋友則勸原PO不要活得這麼痛苦，畢竟原PO素顏樣子也僅是一般女生顏值，認為因為素顏被分手很荒謬，「我自己都覺得荒謬，沒想到真有這麼一天，我也能變事主。」

文章一曝光，隨即掀起大票網友討論，紛紛表示，「識人不清」、「至少看清楚一個男人，拍拍妳」、「真辛苦，愛與喜歡是建立在化妝 」、「好奇前後的差別真的有那麼大嗎？」「很難想像，素顏跟一般人一樣，那怎麼可以化妝前後差這麼多」；也有網友有不同見解，「我只能說你得至少讓對方心裡有底啊，總不可能一直面具過日子」。

更多鏡週刊報導

【陳沂遇襲】陳沂當街遭毆打 昔日死敵鳳梨揭「嫌疑犯關鍵線索」

驚爆當年遭李姓男演員壓床 陳天仁公開線索：吳宗憲也認識

厲害了中國老闆！尾牙獎金「數多少拿多少」 快手女員工爽領43萬