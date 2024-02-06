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陳沂被打！律師見嫌犯1舉動「是預謀」　警揭3關鍵：恐有高人指點

網紅陳沂遭陌生男子當街攻擊。（圖／翻攝自Facebook／陳沂）

▲網紅陳沂遭陌生男子當街攻擊。（圖／翻攝自Facebook／陳沂）

圖文／CTWANT

網紅陳沂昨（5）日遭21歲黃姓男子當街暴打，掀起各界譁然。儘管黃男偵訊時辯稱「認錯人」，但犯案過程充滿黑幫叫小弟「給人教訓」意味，不僅有律師跳出來質疑預謀犯案，就連北檢檢察官也罕見指揮偵辦此案。

陳沂昨天下午4點多在松山區長安東路二段229號（中崙消防分隊）前人行道上，遭渾身酒氣的黃男徒手襲擊。黃男見警方到現場依然持續咆哮，甚至企圖衝進中崙消防分隊，遭員警控制管束。檢察官晚間複訊後，依涉犯傷害罪諭令黃男5萬元交保。

網紅陳沂5日下午被黃姓男子無故暴打。（圖／翻攝畫面）

▲光天化日之下，陳沂突遭黃姓男子當街暴打。（圖／翻攝畫面）

酒測值達0.21的黃男，雖告知檢警誤認陳沂是過去認識且傷害過他的網婆，一時氣不過才動手打人。但警方人士分析，黃男家住景美，平時混跡文山區，其跨區酒醉打人背後恐有特殊動機，另他毆人後停留現場等待警方、刻意製造酗酒泥醉，無法自主身心狀態，卻能配合警方帶回管束、開口即供稱認錯人，每個行為都符合「無主觀犯意」、「非計畫預謀犯案」、「顯無身心自主能力」等減刑要件。

（圖／翻攝自Facebook／陳沂）

▲陳沂遭打後首發文。（圖／翻攝自Facebook／陳沂）

警界人士更指，黃男有毒品、傷害前科，是遭列管毒蟲，卻穿戴數百萬元名錶及名牌服飾，懷疑背後有黑幫教唆及高人指點。

蘇文俊律師也在臉書發文直指，「我是不信誤認而施暴云云」，表示警方應會在第一時間要黃男證明網婆存在。但問題來了，如果黃男無法證明，為何還要用如此荒謬說法？

他指出，其中關鍵在於「故事編的越合邏輯，負責說故事的就容易出錯，不如用爛理由死撐到底，避免被追問下去。加上喝酒當作第二道保險，硬說是酒醉誤事，讓警方辦不下去」。然而，警方也不是好唬弄的，只要調閱附近監視器、查通訊通聯記錄就會有所收穫，「我自己看了監視器畫面判斷，應該是預謀，動手前一直在陳沂身邊徘徊，非常像在認定目標，認對了才動手」。

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